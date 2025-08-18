Özel: Millet ne derse o olur

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah Trabzon’a gitti. Kentte bir otelde ilçe başkanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan Özel, “Zorlu bir sürecin içerisindeyiz” dedi. Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun kendisi hakkındaki söylemlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:



FIRSATÇILIK YAPMADIK



“Eğer ben Adil Bey’in seviyesine inersem, çıkarken vurgun yerim. Düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Bütün Trabzonlular şunu bilsin; hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde yani sandıkla gelenin sandıkla gitmesiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten mirastır. Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu. 23 yıl boyunca kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik. Hatta kendilerinin et ile tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri FETÖ darbe girişiminde bulundu. Biz seçilmişlerin, demokrasinin arkasındayız. Darbenin de karşısındayız dedik. Bunlar birbirine düştü yine de fırsatçılık bile yapmadık.”

İSTANBUL’U FARKLA KAZANDI

Her darbenin arkasında cunta olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti: “İlk kez 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’de ikinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oy ile birinci parti oldu. İstanbul’u da 3 tur Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler. Seçimi iptal ettirdiler, büyük bir farkla kazandık. 2’nci kazanışında 5 yıl görev yaptı. Bu sefer yüzde 50’nin üzerinde, 1 milyonun üzerinde bir oyla kazandık.

KAYYUM ATAYACAKLARDI

Dayanamadılar bu sefer de kayyum atamaya kalktılar. 19 Mart’ta terör soruşturması açarak. Güya Ekrem İmamoğlu, ‘Trabzon’un evladı terör örgütüne destek oluyormuş’ diyerek kendisine kayyum atamaya kalktılar. Biz o kayyum atamaya, İstanbul’da milyonlarla karşı çıkarak bu darbeyi püskürttük. Her darbenin bir bildirisi var, bunu da TRT’den okudular. Her darbenin başında bir cunta var. Kimlerin yönettiğini biliyorsunuz. Her darbenin görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne atayacakları kayyumun ismi de Adil Bey’in kendisi. Milyonlar darbeyi püskürttü, kayyumcu da açıkta kaldı.”

‘TAKLİTLER ASİLLERİNİ YÜCELTİR’

Sosyal belediyeciliğe ilişkin de konuşan Özel, “Eğer bizim kent lokantalarımızı başka belediyeler de örnek alıyorlarsa bu hiç kötü bir şey değil. Taklit ediyorlarsa bunda da kızacak bir şey yok. Taklitler, asillerini yüceltir” ifadelerini kullandı.





Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret eden Özel’e, Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ve telkari seti hediye edildi. Çarşıbaşı ilçesine giderek annesi vefat eden yakın arkadaşı Sabih Tekin Çağlar’a taziye ziyaretinde bulunan Özel, ardından Beşikdüzü Belediyesi’ni de ziyaret etti.