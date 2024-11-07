Özel: Meseleler demokrasi sorunu

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin düzenlediği ‘Bilim ve Demokrasi Işığında Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek’ başlıklı ‘Yükseköğretim Buluşması’na katılmak üzere dün Eskişehir’deydi. Programa Özel’in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Özgür Özel, siyasi gelişmeleri değerlendirirken özetle şöyle dedi:

TEK HEDEFLERİ PAZARLIK

“Tek hedefleri var; bir pazarlık, o pazarlıktaki al-ver. Onun için zorlama, şantaj. Ama Esenyurt’taki CHP’li belediye başkanına, Mardin’de Ahmet Türk’e kayyum atayacak kadar ileriye gidebiliyorlar. Samimi bir yerden bakıyoruz ve diyoruz ki bir sorun konuşulacaksa yeri Meclis’tir. Masanın etrafında tüm siyasi partiler, yerlerini almalıdır. Açık ve şeffaf olunmalıdır ve toplumsal mutabakat sağlanmalıdır.

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BAHÇELİ NASIL BAKACAK

Bizim CHP olarak en temel yaklaşımımız şudur ki hiçbir Kürt, ‘Ben ikinci sınıf vatandaş hissetmiyorum’ diyene kadar bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir. Ama bu çözüm yapılırken olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz, toplumsal mutabakat olmalı ve şehit ailelerinin, şehit annelerinin, şehit çocuklarının, şehit eşlerinin ve gazilerimizin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir çözüm üretilmemelidir. Birini apar topar Meclis kürsüsüne çıkarmaya kalktığınızda, ben o gözlerin içine bakamam. Devlet Bahçeli nasıl bakacak, bilemiyorum.

BİR GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dün (salı) gördük, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme sürekli bir bomba düşüyor malum. İlk önce, ‘Gel anayasa değiştirelim’ dediler. O kapıyı kapattık. Sonra dediler, ‘İsrail Türkiye’ye saldıracak’. Gündemi ele almak için kapalı oturuma çağırdık, ‘Anlat bakalım’ dedik. Anlatamadılar, hiçbir şey anlatmadılar. O gündemden de Türkiye’yi kurtardık. Şimdi de efendim, ‘Kürt sorunu yoktur ama Türkiye’nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır, bir konuşma yapmalıdır, bütün sorunlar bitmelidir’ diyen bir anlayış, dün (salı) ağzındaki baklayı çıkardı.”

AYIP ETMİŞ

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- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun kendisini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile aynı otobüs üzerinde konuşma yapması ve Bakırhan’ın sözleri üzerinden eleştirmesine yönelik özetle şu yanıtı verdi: “Müsavat Bey’le özel bir hukukum var. Onun da yine ‘Canı sağ olsun’ ama biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim; ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi varsa böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş.”

ANAYASA DEĞİŞSE...

- Özel, MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısını eleştirirken, “Ne dedi; ‘Ne olur Öcalan gelse, konuşsa, umut hakkından yararlansa, serbest kalsa ama bir yandan da anayasa değişse ve Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa.’ ‘Ondan başka bir seçenek yoktur’ dedi. Neymiş, Erdoğan’ı iktidarda tutabilmek için Bahçeli, Öcalan’ı bile serbest bırakmayı göze alabilirmiş. Buradaki mesele, oradaki mesele, Türkiye’de yaşanan bütün meseleler bir demokrasi sorunu. Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bir bakış açısı var” dedi.

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İMAMOĞLU’NU CUMHURBAŞKANI YAPMAK İSTİYORSA KAYYUM ATASIN

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın programında soruları özetle şöyle yanıtladı:

(İBB’ye kayyum atanırsa CHP ne yapacak) “Bunu hiç tavsiye etmem. Böyle bir şeye kalkıştıkları taktirde, ne yapacağımız hazır. Yanlarına bırakmayız. Erdoğan’ı o şiirden dolayı mahkûm etmeselerdi, bu noktalara gelmesi mümkün müydü? Erdoğan, İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsa bu işlere kalkışır. Bin pişman olacaklarına eminim. İçlerinde sakin düşünebilenler kaldıysa, Erdoğan’a bu hatayı yapmaması için telkinde bulunsunlar. Yarın MHP’ye kayyum atansa ona da giderim. Mesele milli irade hırsızlığıdır.

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(Bahçeli’nin Öcalan çıkışı) Erdoğan’ın kürk sorunu var. Öyle Kürtlerle dostluk değil, dost aramıyorlar post arıyorlar. Öcalan konuşsun, anayasa değişsin, Erdoğan aday olsun, seçilsin. Bu ne özgüven, neyinize güveniyorsunuz? Siz 31 Mart’ta milletin attığı tokattan ders almak yerine halen daha dikine dikine gidiyorsunuz. İlk seçimde Erdoğan diye bir şey yok, ilk seçimden sonra önceki Cumhurbaşkanına dönüşecek.

CEBİMDE TAŞIYACAĞIM

(Gezi Davası) Tayfun Kahraman’ın üye kartını istedim. Tayfun Kahraman partimin üyesi, çıkana kadar cebimde taşıyacağım.

(Oy oranları) 7 yaşımdan beri yazları saksı, testi, tohum satarak büyüdüm. Karşımdaki duygu durumunu iyi bilirim, sahayı iyi okuyan bir siyasetçiyim. Oy oranlarımız artıyor, artmaya devam edecek. Vatandaşla normalleşme devam edecek.

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(Trump’ın seçimleri kazanması) Erdoğan, Biden döneminde Beyaz Saray’dan davet almadı. Trump’tan bir randevu alabilir. Bu da Türkiye’nin lehine olur. Diplomasiye önem verilsin.

EKREM BEYLE SORUNUM YOK

(Hatay seçimleri) Elbette eksiklikler, hatalar olmaması mümkün değil. Pişmanlıklar, hatalar var. Hatay’ı, süreci yeterince doğru yönetemediğimiz için kaybettik.

Ekrem Bey’le aramda sorun yok. Bir ağabeyim yok ama olsa Ekrem Bey’le aramızda olan ilişkiden daha iyi bir ilişkim olmazdı.” ◊ ANKARA