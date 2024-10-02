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Özel: Makama saygısızlık yapmadan karşıladık

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#TBMM#Erdoğan
Özel: Makama saygısızlık yapmadan karşıladık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurul’un ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Genel Kurul’a katılıma yönelik grup kararı olmadığını söyleyen Özel, şöyle konuştu: “Kendi tavrımızı gruba bildirdik. Katılmayan arkadaşlarımızın kendi kararı. Bir sorun görmüyorum. Giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı’nı, 1 Ekim’de Meclis’i açmakla görevli kişiyi makama saygısızlık yapmadan karşıladık, şaşırılacak bir şey yok. Seneye bizim Cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Bugün örneğin Devlet Bey’in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Açılış resepsiyonunda sorduğunuzda en sert eleştirileri yapmaya devam ederiz ama o el sıkışma önemli. Sayın Devlet Bahçeli bugün DEM Parti’nin eş genel başkanlarıyla el sıkıştı ve sohbet etti. Bu önemlidir. Normalleşme herkese lazım.”

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#Özgür Özel#TBMM#Erdoğan

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