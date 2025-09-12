Özel: Mahkeme kararı kesin

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, ‘Çalışma Ofisi’ yapacağını açıkladığı eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını dün ilk kez kullandı. Polis, Özgür Özel binaya gelmeden önce alanı tamamen boşalttı, belediye ekipleri binada temizlik yaptı. Bina girişine ise ‘CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ yazısı asıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la ofisinde görüşen Özel, bunun dayanışma ziyareti olduğunu belirterek özetle şöyle dedi:

MEŞRU MÜDAFAADIR

“Bugün benim buraya gelmemden iki saat öncesine, ziyaretten 2,5 saat öncesine kadar bu binanın her odasında polisler vardı. Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak falan değil, haneye tecavüze mani olmak. Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı, meşru müdafaadır. Şu binanın içinde sıkılan biber gazı daha yeni yeni binadan çıkıyor. Elbette burasını kayyuma vermeyeceğiz. İçişleri Bakanı’nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler burada bizim, Genel Merkez’in ‘Olmasın’ dediği kimse olmaz, polisin gelip onu çıkarması lazım. Bugün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi. Bakın o mahkeme dört ay önce açıldı. İstanbul İl Kongresi iptal davası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, bütün yargılama süreçlerinden sonra bugün kesin karara bağlandı ve esastan reddedildi. Birinci kural; aynı konuda iki mahkeme varsa, ilk açılanda birleştirilir. Zaten İstanbul’da olması mümkün değil, Ankara’ya yollaması lazım. Hukuk yolu tüketildi ve mahkeme kesin karar verdi. Şimdi olması gereken; biz kararı 45. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderiyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Tedbirin ortadan kalkması gerekiyor. Göreceğiz bakalım ne yapacağını?”

ORTAK İRADE ZİYARETİ

Tuncer Bakırhan da açıklamasında şunları söyledi: “Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı aslında ortak bir irade göstermenin de ziyaretidir. İktidar bu tür uygulamalardan vazgeçmelidir. Seçilmiş iradeyle, delegelerle uğraşmaktan vazgeçmeli.”

SEÇİLMEMİŞ KİMSEYE HÜRMETİMİZ YOKTUR

CHP Lideri Özel, dün ‘Sancaktepe Belediyesi 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni’ne de katıldı. “Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur” diyen Özel, özetle şunları söyledi: “Bugün CHP’nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, ‘Yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde bugünleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur’ diyorum. Psikolojik üstünlük bizdedir. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız.”