Özel liselerde kayıt dönemi bitti: Milyonluk okullarda boş yer kalmadı

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Özel okullarda kayıt takvimine göre 3-4 Temmuz arası uygulanan ilk kesin kayıt döneminin ve 8 Temmuz’da uygulanan ikinci kesin kayıt döneminin ardından geçtiğimiz salı günü serbest kayıt dönemi başladı. Serbest kayıtlarda adaylar ve velileri okul önlerinde boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için nöbetteydi. Listelerdeki boşluklara yerleşebilmek için sürdürülen yarışın dışında bu süreçte kayıtlarını geri çekenler, kontenjanını dolduran okullara yerleşmek isteyen adaylara fırsatlar sunmuş oldu. Bu okulların yıllık ücretlerindeki artış, kayıt dönemi öncesinde akıllara ‘milyonluk okullar boş kalır mı?’ sorusunu getirmişti. Özel okulların büyük çoğunluğu kontenjanlarını doldururken Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’nde 32, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nde 6, Saint-Michel Fransız Lisesi’nde 8, İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nde ise 3 üç kontenjan boş kaldı.

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TALEP DÜŞMEDİ ÇÜNKÜ...

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan kayıt sürecini şöyle değerlendirdi: “Yüksek ücretlere rağmen bu okulların dolması insanların kaliteli eğitime önem verdiklerini gösteriyor. Güvenlik, hijyen, yabancı öğretmen, yurt dışı eğitim imkanı gibi artılar ailelere cazip geliyor. MEB iki yıl önce okulların ara kademelerde yüzde 36, geçen sene de yüzde 65 zam yapmasına izin verdi. O dönem devlet memurlarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Dolayısıyla öğretmen maaşları ile okul ücretleri arasındaki makas açılmaya başladı. Okullar bütçelerini tutturabilmek için fiyatlandırmanın serbest olduğu kademe başlangıcı sınıflarına daha yüksek zam yaptı. Bugün baktığınızda hazırlık sınıfı 900 bin TL olan bir okulun son sınıfındaki öğrencinin ödediği ücret 300 bin TL. Okul kendini kurtarmak için kademe başlangıcında yüksek zam yapıyor.”

VELİLER NE DİYOR?

İrem Arıkan Ekşi: Akademisyen bir aile olarak çocuğumuzun iyi bir eğitim almasına önem veriyoruz. Bunun için ev, araba almak yerine çocukların eğitimine varımızı yoğumuzu harcıyoruz. Veliler son derece fedakâr bir kayıt süreci geçirdi. Alman Lisesi’ne kayıt yaptırdık.

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Gülcan Aydın: Çok stresli ve heyecanlı günler geçirdik, sürekli yedek listelere baktık, okullarla ilgili yorumları okuduk. Abitur olması yani Almanya sistemine dahil olması Alman Lisesi’ni vazgeçilmez yapıyor ama iki okul arasındaki iki kat ücret farkı karar vermeyi zorlaştırıyor.

Fırat Keskin: 489 puanla isteğimiz İstanbul Erkek Lisesi (İEL) ya da Alman Lisesi’ydi. İEL’e girme ihtimalimiz olmadığı için Alman Lisesi’ne tek tercih yaptık.