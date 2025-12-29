×
Özel laboratuvara test vermişti | Savcılıktan Sadettin Saran açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 16:31

Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran özel bir laboratuvara giderek test vermişti. Savcılıktan yapılan açıklamada Adli Tıp raporu dışında dosyaya ulaşan bir rapor olmadığı, dikkate alınacak tek raporun Adli Tıp Kurumu raporu olacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bazı basın organlarında, "Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı" şeklinde yayınlanan haberlerin görüldüğünü, ancak Adli Tıp Kurumu dışında soruşturma dosyasına ulaşan böyle bir raporun bulunmadığını bildirdi. 

SARAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Şüpheli Sadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

 

 

