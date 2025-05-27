Özel: Kurultay davasından endişeli değilim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye açısından önemli iki konuyu dile getirdiklerini belirterek, HSK seçimi ve rektör atamalarını işaret etti. HSK seçimi için “Anayasa’ya aykırı usulsüzlük” diyen Özel, rektör seçimine ilişkin ise “Anayasa Mahkemesi Erdoğan’a demiş ki ‘Rektörü böyle atayamazsın’. Anayasa’ya aykırı. Meclis’e 9 ay süre vermiş. 9 ayı son gününe kadar tutup, 60’ın üzerinde rektörü atayıp, istismar edip, son günde aynı yasa maddesini tekrar getiriyorlar Anayasa Mahkemesi’ne. ‘Bu tip durumlarda yürütmeyi durdurmayı ver, bak bakalım bir daha yapabiliyor mu?’ diyoruz” dedi. Özel, gazetecilerin sorularını da özetle şöyle yanıtladı:

CHP’DE KARIŞIKLIK YOK

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(Kurultay iptal davası) Sonuç değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP’yi tartıştırmaya, karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay. 3-5 meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri. Yönetsinler. Ben bunun sonucundan endişeli değilim. Sürecinden istifade etmek isteyenler var. Onun farkındayız. ‘CHP’de karışıklık.’ E biz bir kurultay daha yaptık aynı delege ile.

Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar yani. ‘Partide kargaşa varmış’ diye göstermek için yapılmış bir hamle, bir çaba, boşa çıkmıştır.

ATTIKLARI HER İFTİRA ÇÖKÜYOR

(İmamoğlu ile görüşün engellendiği iddiası) Doğru. İl Başkanımızın ve Sayın Mansur Yavaş’ın başvurularına uzun süredir cevap verilmiyor. Gittiğimizde hepsini ziyaret ediyorduk. Şimdi ona mani olmak için arkadaşları her gün bir başka cezaevine dağıtıyorlar. Ne gerek var psikolojik harbe? Demek ki hukuk savaşını kaybediyorsun, psikolojik savaş açmışsın. Çünkü iddianame hazırlanamıyor. Heybeden turp değil, bir boşluk çıktı.”

CHP Lideri Özel, dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında ise şunları söyledi: “(30 Haziran’da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne olur?) Böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa bunun bizi değil kendilerini yıpratacağını hesap ediyor olmaları lazım. Yarın bana bir saldırı olursa bana kim sahip çıkması gerekiyorsa onlar sahip çıkar hiç kuşkum yok. CHP’den kolay kolay çivi sökemezler. Hiç tavsiye etmem, denemesi bedava.”

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İKTİDARLA BAYRAMLAŞMA YOK

Bu arada CHP, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da tutuklamalara tepki olarak Cumhur İttifakı ile bayramlaşmama kararı aldı.

ARA ZAM SÖKE SÖKE ALINMALIDIR

CHP Genel Başkanı Özel ,‘asgari ücrete ara zam talepleri’ konusunda şunları söyledi: “Bu hafta içinde DİSK’e, TİSK’e, HAK-İŞ’e ve TÜRK-İŞ’e ziyaretler gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla bir takım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz. Ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Büyük mücadele vermek gerekiyor. Türkiye’de asgari ücret zaten olmuş temel ücret. Asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır söke söke alınmalıdır.”