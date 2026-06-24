Özel kürsüde: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız

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Özel, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

KEMAL BEY’E ÇAĞRI

“Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı şu an butlan yönetiminde olan genel merkeze götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. O gün Kemal Bey’e oy vermiş arkadaşlardan yaklaşık 520’si şu anda ‘Kurultay yapılsın’ diye imza vermiş durumdalar. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, delegenin imzasıyla, sokağın inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey’i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetki ile geldim.

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İŞÇİYE ARA ZAM ŞARTTIR

İşçi, ay sonunu getiremiyor. Emekli geçinemiyor. Üretici kazanamıyor. Tüketici pazarda filesini dolduramıyor. Millet bizden kaldığımız yerden devam etmemizi istiyor. Onun için hep beraber kararlılıkla millete gitmeye, sokağa gitmeye ve bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatma mecburiyetimiz var. İşçinin insanca yaşayabilmesi için ara zam şarttır.

CHP’YE OPERASYON YAPIYORLAR

Bu düzeni tepetaklak yapacağız diyen CHP’ye de operasyon yapıyorlar. Normalde belediye nasıl soruşturulur belli. Ancak şimdiki sistem, önce belediye başkanı göze kestirilip önce suçlu ilan edilir yani ihbar, delil, suç, suçlu değil; hedef ve hedefteki kişiye isnat edilecek suç için delil aranması, delil kazınması, delil yaratılması gündemde.”

Özel, akşam da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni’ne katıldı. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesinde Özel’i çektiği fotoğrafla haber fotoğrafı kategorisinde birinci olan Orkun Emre Küçükerbaş’a ödülünü takdim etti. - ANKARA

‘PARTİ FİİLEN KAPANMIŞTIR’

CHP Grup Başkanı Özel grup konuşmasında, Cumhuriyet’ten önce kurulmuş CHP’nin hedefte olduğunu belirterek “Maalesef sarayın atamasıyla parti fiilen kapanmıştır. CHP’lilerin seçtikleri değil, AKP’nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız. Bunun için yürüyoruz, büyük bir mücadele veriyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız” dedi.

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DİKBAYIR CHP’DEN İSTİFA ETTİ

SAKARYA Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’den istifa etti. Dün Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasının ardından paylaşım yapan Dikbayır, “Bu kararımın sebebi CHP’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır” dedi. - ANKARA