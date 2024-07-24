Özel: Küfeyi ver ben taşırım

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ENFLASYON YANITI

“AKP’nin 22 yılın sonunda ortaya çıkarıp çözmediği, çözemediği çok yakıcı gündemleri var. Hayat pahalılığı. Bugün yine, ‘efendim temmuz ayın-da mevsimsel sebeplerle enflasyon çıktı ama dezenflasyon yakında’ diyorlar. Hep aynı hikâye. Enflasyon artmasa, sabit olsa ne olur? Enflasyon durunca fiyatlar durmuyor ki. O yüzden en kötüsü geride kalmadı, en kötü günlerdeyiz. Tabii ben en kötü günler deyince Sayın Bahçeli, ‘deli saçma-sıdır’ demiş. Sadece şunu diyeceğim; MHP’ye, AKP’ye, Cumhur İttifakı’na oy verenler eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, elinizdeki paray-la alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Devlet Bey’e hak verin. Ama Devlet Bey’in dediklerini mutfağınızda, cüzdanınızda görmüyorsanız, o za-man sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye ittifakının içidir. Buyurun, sizi bekliyoruz.

BENİ SEVMESİN

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Konuşmasında çok sevdiğini söylediği köpeklerden bahsediyor. MHP’lilerin nasıl köpeksever, hayvansever olduğundan bahsediyor. Ama bakı-yorum komisyona, AKP söylüyor MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki, AKP ötanazi, katliam diyor onu savunuyorlar, geri çektim diyor onu da savunuyorlar. Çok sevdiğini söylediği köpeklere komisyonda ne yaptıklarını görünce, benim için sevgi dolu hiçbir cümle olmadığı için çok memnunum. Ben sevdikleri biri olmaktansa onların sevmediği, ağır sözler söylediği biri olmayı tercih ederim.

154 KİŞİLİK LİSTE

Devlet Bey’e bir tek şey söylemek isterim; herkesin yaka silktiği o ikisi 154 kişilik isim listesi yapmış, mahkemeye yollamış, mahkeme geri atmış. 154’ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın. Şimdi, o ikisinden biri azmettirici ile mesajlaşmış durmuş. Mahkeme-de görüyoruz. Mesajın içeriğini de bilen var, günü gelince bütün Türkiye öğrenecek ama onu bilenlerin, görenlerin resmi kanaldan onu bir şekilde iddianameye sokması lazım, ona direniyorlar.

KÜFEYİ İSTİYORUM

En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun deyince, Erdoğan, ‘Bunların sırtında küfe yok’ demiş. Aslında ben de onu diyorum. Ben küfeyi istiyorum, CHP olarak istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi; emekliyi, asgari ücreti, üreticiyi taşıyamıyorsun, ağır geliyor beyefendiye, ama yandaş müteahhitler, holdingler ağır gelmiyor. Bırak, ver ben taşıyacağım küfeyi. Milleti yük görmeyiz.”

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GRAFİKLERLE ANLATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları için 2019 yılında komisyonda ek kaynaklar için alınan kararların bulunduğu komisyon raporunu gösterdi. CHP Genel Başkanı, ekonomik verileri de grafik ve rakamlarla gösterdi.

Sokak hayvanları... SORUN YOK DİYENLERDEN DEĞİLİZ

CHP Lideri, “Sokak hayvanları konusunda tutumunu en net ifade eden partiyiz. Sorun yok diyenlerden değiliz. Sorun var, çareyi cinayette görenlerin karşısındayız” diyerek şöyle devam etti: “Bu soruna yok demek, sorunun iki tarafına da yani tehdit altında olanlara da sokaktaki hayvanlara da en büyük kötülüktür. Ama bu sorunu çözmek için toplayalım, bir ay tutalım, sonunda sahiplenilmiyorsa öldürelim, ötanazi yapalım, imha edelim demek cinayettir, katliamdır, vicdansızlığın dik alasıdır. Ama sadece ötanazi kelimesini çıkarınca sakın sorun çözüldü sanmayın.

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BELEDİYEYE PARA YOK

Çok daha riskli bir noktaya evrilebilir. O da şudur; kanun, belediyelere görev vermekte ama para vermemektedir. Belediyeleri borçla devraldık. Maaş ödeyemeyecek halde belediyeleri devrettiler. Şimdi, haydi bunları yap. Parayı nereden bulacağım? Ben bilmem, sen bul. Belediyelere görev veriyorlar, fonu vermiyorlar. Neden? Belediyeleri CHP aldı, bu sorunu çözemesinler, Allah korusun yeni kayıplar olsun, belediyeler görevini yapmadı desinler. Nerede iyi niyet?”