Özel kriz masasına başkanlık etti… Emre: Biz açıklamadan siz açıklayın

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Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Önemli mevkilerde olan insanların adları yine bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Delillendirmek için çalışıyoruz ama bize bırakmayın, siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın” dedi.

EMİN OLUNCA AÇIKLARIZ

Fon skandalı ile ilgili “Hayrettin Koç” ismine işaret eden Emre, “Bu kişiyle ilgili çok yüklü miktarlarda işlemler yapıldığı iddiaları vardır. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir. Bir MASAK araştırma raporu yaparsınız, MASAK araştırma raporunu açıklarsınız. Bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı; hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar” diye konuştu. Emre şunları söyledi:

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“Kendi adına işlem yapan var, kendisinin yerine vekaleten çantacı kullananlar var. Bu ilişkilerin tespiti kolay bugünün Türkiye’sinde. Gerek HTS kayıtlarından, telefon trafiğinden, gerek para transferinden, gerek geçmiş ticari ortaklıklardan baktığınızda bunlar bilinebilir. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gelişmelere göre yine açarız bu konuyu. İsimler var ama bunlardan yüzde 100 emin olmadan, birkaç yerden teyit almadan açıklamama temel prensip kararımız. Emin olmamız lazım önceki yaptığımız açıklamalar gibi. Bu kesinlik seviyesine geldiğinde biz zaten açıklarız.”