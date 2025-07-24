Özel: Komisyona atlamayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile İBB bürokratları Çağla Demir, Kadriye Kasapoğlu, Mustafa Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’yu ziyaret etti.



İZMİR’DE 10 GÜNDE İDDİANAME



Ziyaretin ardından açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Özel özetle şunları söyledi: “İzmir’e gittim operasyondan sonra. 150 kişilik dosya var orada ve 10 günde iddianame yazdılar. Hâkim döndü, aldı. ‘Deliller toplanmış, iddialar yargılamaya muhtaç. Yargılama dediğin tutuksuz olur. Tutukluluk hali istisnadır’ dedi. İki dosyadaki herkesi tutuksuz yargılamaya sevk etti. Bakın o da savcı, bu da savcı.



İSTANBUL’DA 4 AYDIR YOK



Burada dört aydır iddianame bekliyoruz, yok. 270 gündür tutuklu yatan arkadaşlarımız var. Diyor ki ‘Tutuksuzluk esastır.’ Ekrem İmamoğlu’nu bıraksan ne olacak? ‘Kaçma şüphesi’ diyorlar. Kaçar mı? Bıraktın, kaçsa, Tayyip Bey lokma döktürecek sarayın bahçesinde. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul aynıysa, ettiğiniz yemin aynıysa diğer şehirler gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yazın.

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ÖN ŞART KOŞMUYORUZ

(TBMM’de kurulacak yeni süreç komisyonu) Herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli. Ama komisyona girmek böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey’in de CHP’nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığı belli. Ancak şunu ben söylüyorum. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye’deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde, bir bütün olarak ele alıp çözmelidir. Bilgisayar gibi tek işi tanımlamış yaptıracaksa biz öyle kimsenin emir eri değiliz. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız.

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KOMİSYONUN YOL HARİTASI NEDİR

Ama diğer yandan Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi. Resul Emrah Şahan bir tane DEM kökenli kişiyi belediye meclis üyesi yapmış. Oradan kent uzlaşısı, hapis yatsın ve öbür tarafta 200 tane PKK mensubunun salıverilmesi... ‘Komisyona biz atlayacağız. Ne olursa olsun.’ Öyle bir şey yok. Yol haritası ve zamanlaması, bunları bilmemiz lazım. Biz meseleye negatif yaklaşmıyoruz. Ama şöyle bir şeyi de kimse düşünmesin, evet CHP ‘komisyon’ diyordu, ‘Her şartta komisyona girecek. Bu komisyon ne yaparsa yapsın olacak.’ Öyle bir şey yok.”

EUROFİGHTER’LAR

ALMANYA’DA ‘İSTİYORUZ’ DEMİŞTİM

Alımı için ilk imzanın atıldığı savaş uçağı Eurofighter’lar ve savunma sanayii fuarları hakkındaki soruyu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle yanıtladı: “Vakit olsa, imkân olsa fuarı da gezmek istiyorum. Türkiye’nin savunma sanayii meselesinde de çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten bir gölge Milli Savunma Bakanımız var. Emekli Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu. Almanya’ya gittik, Almanya’nın yeni Savunma Bakanı’yla da Eurofighter’ı konuştuk. Ayrıca Almanya’nın Şansölye yardımcısı, SPD’nin Genel Başkan yardımcısı ile de bu konuyu konuştum. Bunu konuştuğumu kimler biliyor? Erdoğan biliyor. Almanya’nın 19 Mart meselesinden sonra Eurofighter’ı dondurma kararı olmuştu.

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TEŞEKKÜR GELMEYEBİLİR

Ben gittim, ‘Desteğiniz kıymetli’ ‘19 Mart’tan sonra bize demokratik zeminde destek vermeniz önemli ama Eurofighter Türkiye’nin milli meselesi. Onu biz de istiyoruz’ dedim. Muhataplarımız da buna böyle bakmamıza biraz da şaşırarak not aldılar, ‘Peki’ dediler. ‘Öyle bakalım’ dediler. Biz Avrupa’da Türkiye’nin partisi gibi davrandığımızı gösterdik. Normal şartlarda teşekkür telefonu gelmesi lazım. Gelmeyebilir.”