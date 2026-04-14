Özel: Kimse kimseye kapı kapatmaz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Özel, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımızın, il başkanımızın ev sahipliğinde hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii konuların kendisi hoş değil. Çünkü İran’da hem çocuklar öldürülüyor hem kadınlar öldürülüyor. Amerika ve İsrail, İran’a haksızca, hukuksuzca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir operasyon düzenlediler. Ateşkes ümitleri vardı. O da boşa çıktı. Şu anda hem yeniden İran’da Müslümanların kanının döküleceği bir çatışma ortamı gündemde hem de bütün dünyada olan ama en çok da Türkiye’yi etkileyen savaşın yarattığı sorunlar var.



ARA SEÇİM TARTIŞMASI

Kamuoyunca da malum. İktidar medyasının ilk başta okumadan üstüne atlayıp, ‘Efendim sekiz milletvekilliği boş, Anayasa’ya göre yüzde 5 boşalınca ara seçim oluyor, Özgür Özel ara seçim deyince 22 milletvekili istifa ettirecek. Aman ne güzel, 20’sini kabul eder ikisini etmeyiz. Hem seçim yapmayız hem 20 milletvekili kaybettiririz. Kazdıkları kuyuya düşürürüz’ diye magazinleştirdikleri, Anayasa’yı net okuyunca bunun ilk 30 ay için gerekli olduğu, 30 aydan sonra ise boşalan sandalyeler için bir an önce ara seçim yapılması gerektiğinin bir Anayasal zorunluluk olduğu ortaya çıktı. O günden sonra tıp diye sustular. Haydi hani diyorsunuz ya ‘AK Parti toparlandı, yeniden birinci parti oldu.’ Size Adıyaman’da, Kastamonu’da, Kırıkkale’de, Afyon’da, Hatay’da, Kocaeli’nde ve İstanbul’da ‘Hodri meydan’ diyoruz.

Haberin Devamı

İTTİFAKLAR, İTTİFAKLAR...

(‘CHP ile Anahtar Parti arasında bir ittifak olur mu? Geçen sene kapı kapatmıştınız’ sorusu üzerine) “Kimse kimseye kapı kapatmaz. Hele hele Anahtar Parti’nin amblemi anahtar yani kapalı kapıları açmak için kurulmuş. O yüzden de kapı kapatmak ayrı ama ben şunu mahzurlu görüyorum şu açıdan. Şimdi öyle bir ucube sistem getirdiler ki seçimler yapılıyor, bir sonraki seçime kadar koalisyon görüşmeleri ve memleketin o kadar sorunu varken, bütün gündeme sis etkisi yapıyor. İttifaklar, ittifaklar... Ama seçim sathı mahalline gelindiğinde ittifaklara ki siyasi partiler değil bazen millet zorlar. Çünkü bir değişim için bir ittifaka ihtiyaç varsa, o zaman herkes oturur ve kendi pozisyonunu değerlendirir, en doğru kararı verir. Öyle düşünüyoruz. Yoksa bizim kimseye kapı kapatmak da haddimize değildir. Siyaset öyle konuşmayarak değil konuşarak, el sıkışarak ve memleket için sorumluluk alınarak yapılacak bir süreçtir. Günü geldiğinde bunların hepsi değerlendirilir.”

Haberin Devamı

BARSELONA’YA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’in “Küresel İlerici Seferberlik” toplantısı için İspanya’nın başkenti Barselona kentine gidiyor. Birçok ülkeden 4 bini aşkın liderler ile aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcilerini bir araya getirecek 17-18 Nisan tarihlerindeki toplantının konuşmacıları arasında Özel de yer alacak. İran Savaşı ve Gazze’de yaşananlar ile partili belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin mesajlar vermesi beklenen Özel’in, toplantıya katılan liderlerle ikili temaslarda da bulunacağı belirtildi. Toplantıya İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsveç Başbakanı ve PES Başkanı Stefan Löfven, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Uruguay Cumhurbaşkanı Yamandu Orsi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Almanya Başbakan Yardımcısı ve SPD Eşbaşkanı Lars Klingbeil’in de aralarında yer aldığı birçok liderin katılımı bekleniyor.

Haberin Devamı

AĞIRALİOĞLU: BİZ DE ÖYLE DÜŞÜNÜYORUZ

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da “Ana muhalefetin süreçle ilgili teklifleri var. O tekliflerle ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Genel Başkan, önümüzdeki dönem hem demokrasinin hem sandığın, hem millet iradesinin hem memleketin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için memleketin yönetiminde olan boşlukların, bozulmanın, savrulmanın yaşam kalitemizi bozduğuna, Türk milletinin daha yüksek standartlı bir yaşamı yine kendi iradesi ile oluşturulabilmesinin seçime bağlı olduğuna dair bir hassasiyeti dile getiriyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Erken seçim, ara seçim diye konuşulan her şeyin aslında merkezinde memleketin büyük potansiyelinin bu yaşadıklarımızdan çok daha fazlasını memlekete yaşatabilme imkanının doğru kullanılamadığına dair bir düşüncemiz var” dedi.