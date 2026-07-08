Özel: Kimse enseyi karartmasın

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısını Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yaptı. Salona eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte giren Özel, CHP’deki gelişmeler için şöyle konuştu: “Aklıselimin hâkim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimse enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir. Oy oy, zarf zarf, sokak sokak kazanacağız. Belde belde, şehir şehir kazanacağız. Sokak sokak, meydan meydan büyüyoruz, büyümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşte pusulamız millettir, rotamız iktidardır, hedefimiz iktidardır.”

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ANKARA’DAKİ NATO ZİRVESİ

Özel, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne de değinerek özetle şunları söyledi:

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“Biz son yerel seçimin birinci partisi olarak böyle bir dönemde, böyle bir ev sahipliğini önemsiyoruz. NATO’da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun, oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz. Bugün bu NATO Zirvesi’nden önce Avrupa’nın en önemli yapılarının raporlarında ana muhalefet partisi olarak okuduğumuzda utandığımız tespitler yer almaktadır. Muhalefete saldıran, kendinden olmayana hukuksuzlukla muamele eden bir iktidarın Türkiye’nin milli menfaatlerini savunamadığını ve savunamayacağını üzüntüyle görüyoruz. Biz, Türkiye’nin birinci partisi olarak dış politikada kurumsal akla dayanan uzun vadeli planları olan, bu milletin hakkını, hukukunu cesaretle savunan bir anlayışı benimsedik; savunmaya da devam edeceğiz.” Özel, Odunpazarı ilçesinde de esnaf ziyaretlerinin ardından Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi açılışına katıldı.

TESLİMİYETİ REDDEDİYORUZ

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Özgür Özel, okyanus ötesinden bölgedeki müdahalelere karşı durduklarını söyleyerek “Elbette yönümüzü Batı’ya, AB’ye dönüyoruz ama Rusya ve Çin ile, Türk coğrafyası ile, Balkanlarla stratejik ilişkilerin aksatılmadan ve sürekli güçlendirilerek devamını öngörüyor, bunu ısrarla öneriyoruz. Türkiye’nin bir an önce kurtulmak istediği Trump yönetimine karşı bu teslimiyeti de sonuna kadar reddediyoruz. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye, direnmeye devam ediyoruz” diye konuştu.