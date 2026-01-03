Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün Manisa’da cuma namazını kıldığı Saruhanlı Merkez Camisi’nden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önceki gün, İstanbul’da Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin’e destek eylemine ilişkin soru üzerine Özel şunları söyledi:

“Objektif bakacak olursak verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. ‘Bize vermediniz, onlara da vermeyin’ diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanının oğlu olduğunda bu sefer ‘O izin verilecek.’ Bu doğru bir yaklaşım değil. İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir.

NEGATİF SİYASET DEĞİL

“Gazze için sağdan, soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze’ye, Filistin’e ve hepimize katkısı var. İsrail’in bu saldırgan tutumunun karşısında barış savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz. Ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir. Keşke bu meselede partizanlık yapmasalar da hiçbirimizin, milletin vicdanını boşu boşuna sızlatmasalar. Bu adaletsiz, ikircikli görüntüler ortaya çıkmasın. İnşallah 2026’da biz yine oraya bir izin istediğimizde dün verilen izin bize de verilir. Bunu böyle ifade edelim. Yoksa ‘Bize vermediler, onlara da vermesinler’ şeklinde biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız, ne partisiyiz.”

SURİYE’DE BARIŞ, TÜRKİYE’YE HUZUR

(Suriye) Oradaki sorunun çözülmesi demek, sınırın iki tarafının, kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye’nin barış içerisinde olması ve Türkiye’nin barış içerisinde olması; Suriye’ye huzur getirir, Türkiye’ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye’deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur.”

Özgür Özel dün Manisa’da cuma namazı çıkışı konuştu, açılış törenine katıldı.

KUTUPLAŞMADAN ÇIKMAK LAZIM

Özgür Özel, toplu açılış töreninde “Bundan sonra çağrımdır; CHP’li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti’li ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etsinler, davet edildiğimiz her yere gideceğiz artık. Bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk’e, gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz, bunun yürüyüşüsün 2026’da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

YA GEÇİM YA SEÇİM YILI

“2027 yılında erken seçim olur mu?” sorusuna ise Özel, şöyle cevap verdi: “2026 yılı geçim yılı olmayacaksa, seçim yılı olur. Bu noktada asgari ücret, sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Tarihte ilk kez işçiler masada olmadan ve tarihte ilk kez açlık sınırının altında ilan edildi. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken, asgari ücret bunun 4 bin lira- 3 bin lira altında ilan edilmiş durumdadır. Alındığında daha da altında kalacaktır. Bu katlanılabilir bir durum değildir. CHP olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı, ardından kapalı grup toplantımızı, salı günü açık grup toplantımızı, çarşamba günü yine mitingimizi yapıp, perşembe günü parti meclisimizi, cuma günü Doğu- Güneydoğu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerini, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak, gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, nasıl mücadele ediyoruz, 2025’i nasıl değerlendiriyoruz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz; bunları planlayacağız.”