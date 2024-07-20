Özel: Kıbrıs konusunda Türkiye’de iktidar muhalefet ayrışmayız

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KKTC’de önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına kesin gözüyle bakılan ve Rumlarla federasyon isteyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı da ziyaret etti. Özel, CTP lideri ile görüşmesinin ardından, “Biz Kıbrıs Türk’ünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz” ifadelerini kullandı. Özel konuşmasının ardından “Bir röportajınızda yurtta barış adada barış” ifadeleri kullandığınız, bahsettiğiniz barış Rumlarla federasyon mu? Eğer öyleyse TBMM’de kabul edilen 2 devletli çözüm içeren tezkereye neden imza attınız?” sorusuyla karşılaştı.



Özel, Kıbrıs Türklerinin evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceklerini tekrarlayarak, şöyle devam etti:

“50’nci yılda, dünyanın gözü önünde, Kıbrıs meselesinde, iktidar- muhalefet ayrışmak doğru bir yaklaşım olmaz. TBMM’de kabul edilen tezkere metnini genelinde, her bir satırına katılamazsınız, çünkü Türkiye’deki bütün siyasi partileri düşünün, hepsinin birden altına imza atabileceği veya el kaldırabileceği muhteşem metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olmaz. 50’nci yılda, dünyanın gözü önünde, Kıbrıs meselesinde, iktidar- muhalefet ayrışmak doğru bir yaklaşım olmaz.”