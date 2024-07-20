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Özel: Kıbrıs konusunda Türkiye’de iktidar muhalefet ayrışmayız

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#KKTC#Özgür Özel#Ersin Tatar
Özel: Kıbrıs konusunda Türkiye’de iktidar muhalefet ayrışmayız
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü bugün KKTC’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderlerinin de katılımıyla kutlanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün geniş bir heyetle adadaydı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere Meclis Başkanı, Başbakan ve siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı görüştü.

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KKTC’de önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına kesin gözüyle bakılan ve Rumlarla federasyon isteyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı da ziyaret etti. Özel, CTP lideri ile görüşmesinin ardından, “Biz Kıbrıs Türk’ünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz” ifadelerini kullandı. Özel konuşmasının ardından “Bir röportajınızda yurtta barış adada barış” ifadeleri kullandığınız, bahsettiğiniz barış Rumlarla federasyon mu? Eğer öyleyse TBMM’de kabul edilen 2 devletli çözüm içeren tezkereye neden imza attınız?” sorusuyla karşılaştı.

Özel, Kıbrıs Türklerinin evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceklerini tekrarlayarak, şöyle devam etti:

“50’nci yılda, dünyanın gözü önünde, Kıbrıs meselesinde, iktidar- muhalefet ayrışmak doğru bir yaklaşım olmaz. TBMM’de kabul edilen tezkere metnini genelinde, her bir satırına katılamazsınız, çünkü Türkiye’deki bütün siyasi partileri düşünün, hepsinin birden altına imza atabileceği veya el kaldırabileceği muhteşem metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olmaz. 50’nci yılda, dünyanın gözü önünde, Kıbrıs meselesinde, iktidar- muhalefet ayrışmak doğru bir yaklaşım olmaz.”

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#KKTC#Özgür Özel#Ersin Tatar

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