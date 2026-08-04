Özel: Kemal Bey’den aracı geldi

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YENİ Parti Lideri Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programında özetle şunları söyledi:

İŞİN BU YÜZÜNÜ GÖREBİLMİŞ DEĞİLDİM

“Bu parti (CHP) özellikle son dönemlerde, kritik dönemlerde, hep böyle danışmanlarla, dışarıda oluşturulan heyetlerle falan yönetilir. Biz de hep buna itiraz ederdik. Belli kararlarda, kritik kararlarda hep ayrışmamızın sebebi oydu. Ama yine de şunu söyleyeyim. Uzun yıllar görev yaptık ama hani işin bu yüzünü bu yüzünü görebilmiş değildim. Hem kendisi hem de etrafındaki o bir avuç muhterisin bu hale gelebileceğini, bu kadarını göze alabileceklerini, bu kadar kötü olabileceklerini yani bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar kötüsüyle karşılaşacağımı bilseydim, bugün burada bana ihtiyaç var ama ben bu siyasete miyasete girmezdim.

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PARTİNİN SAHİBİ YOK

Şimdi bir kere Yeni Parti, yeni bir parti. Eskisi yok, kıdemlisi yok, sahibi yok. Sahibi millet. Parti ne kadar Özgür Özel’inse o kadar Ekrem İmamoğlu’nun, o kadar Mansur Yavaş’ın. Şu anda yerel yöneticiler açısından, şu anda Ekrem Bey de Mansur Bey de partimizin üyesi değiller ama biri çıkıp da ‘Ben Özgür Özel’e ve Yeni Parti’ye karşıyım demiyorsa’ bizimle birliktir.

BİR ARACIDAN TEKLİF GELDİ

Bir aracı arkadaş geldi, diyor ki ‘Kemal Bey şu teklife yakın: Sen burada dur, o genel başkan olsun. Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olup Meclis Başkanı olsun.’ O Meclis Başkanı olduktan sonra seçimlerden sonra ben de genel başkan olacağım. Biz bu ülkenin cumhurbaşkanının kim olduğunu, adayımızı belirlemeli, arkasında hep birlikte durmalı ve bu iktidarı değiştirmeliyiz. Bunun dışında hesap yapan, bu memleketin iyiliğini düşünmüyordur. Zaten bunları duydukça anladım ki orada geçirdiğimiz her gün memleketin geleceğinden çalıyoruz, yola çıkmamız lazım, çıktık.

AK PARTİ VE CHP KARŞI ÇIKTI

Geçen gün şöyle bir şey yaşadık. Yüksek Seçim Kurulu’nda en yüksek oy alan dört parti gözlemci bulundurabildiği gibi temsilci. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP’nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey’i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Bu iyi bir şey. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. Diyor ki, “Yo, gelemez’ diyor. AK Parti’nin karşı çıkmasına karşı bizim orada Yüksek Seçim Kurulu’nda görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor. MHP savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda bir temsilci adil seçimlerin garantisidir. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?

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ANNEANNEM ÖĞRETTİ

Vakit namazı kılmam, ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir, çocukluktan beri böyledir. Ondan sonra, hatta işte şey diyor birileri ‘Bu kadar nizami abdest alınır mı?’ Anneannemin taraçasında böyle alçak bir hortum vardı, orada 4 yaşında abdest almayı anneannem öğretti. O gün bugündür öyle abdest alırım.”

"DAHA 1 LİRASINI HARCAMADIK"

Yeni Parti sırtında memleketi kurtarma sorumluluğu olan herkesin ama birisi genel başkan, bir tanesi işte köyde kiraz toplayan teyzeler, öbür tanesi Kastamonu’da oturan bir esnaf. Şimdi de bütçesini bizzat sağlıyorlar. O emekli maaşından verilen 100 lira... Bugünlerde bu işi itibarsızlaştırmak için işte butlana yakın birtakım sözde gazeteci tipler çıkıyor. Diyor ki ‘O paralarla Özgür Özel’e lüks Mercedes almışlar’ falan. Daha 1 lirasını harcamadık. Şimdi bu parayı öyle kolay harcayamazsınız ve bu parayı yollayanlara karşı inanılmaz bir sorumluluk hissetmek. Tekrar bağışçı sayısıyla birlikte hafta içi her gün bankalar verdikçe açıklayacağız. Artı bu paranın nasıl harcandığını da açıklayacağız. Aylık, belki ilk başta haftalık, sonra aylık şekilde nasıl harcandığını açıklayacağız.