Özel: Kayyum ihtimali kalktı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ilk değerlendirmesini yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “‘İmamoğlu suç örgütü’ olarak tarif ettikleri dosyadan tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir yönetme idaresine bir kayyum ataması ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Ama başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar, hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazlar olacaktır” dedi.

Geceyi Çağlayan Adliyesi’nde geçiren Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’ye geldi. Belediyenin bahçesinde kurulan çadırdaki sandıkta tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ‘CHP cumhurbaşkanı adaylığı önseçimi’nde oy kullanan Özel özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

ÜYELERİN 10 KATI

“Millet darbeyi dayanışma sandıklarında püskürtmekte. Dünya siyasi tarihi için de inanılmaz bir halk hareketi. Kullandığımız oy Türkiye siyaset tarihinde dünya siyaset tarihinde en paradoksal, en birbiri ile çelişen işidir. Çünkü biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecek iken, adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp, tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı. Buna karşı CHP’nin sadece üyeleriyle değil dayanışma sandığı diyerek yaptığı çağrıya bütün İstanbul’da, üye sayımızın 10 katı kadar dayanışma oyları, tüm sandıklardan taşmaktadır.

ÇANKAYA YOLUNDA

Bütün Türkiye’de dayanışma sandıkları üye sayımızın 10 ile 15 katı ilgi görmektedir. Bu Türkiye siyasi tarihi kadar dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir. Ekrem İmamoğlu, şu anda cezaevi yolundadır. Ama bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri’ye doğru ittirenlere inat, millet onu Çankaya Köşkü’ne yakınlaştırmaktadır. 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesenlere karşı, ona bambaşka bir yol açacaktır. Bu çok kıymetlidir.”

Haberin Devamı

1 MİLYON İMAMOĞLU

Özgür Özel akşam da Saraçhane’de yaptığı konuşmada “Eğer korkundan adayımız İmamoğlu’nu bırakmayacaksan, o zindanda tutacaksan, onun seninle yarıştığı seçime biz varız, hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu’yuz. Bak bu meydanda bir milyonu aşan Ekrem İmamoğlu var” diye konuştu.

ÇİFTE SANDIK

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği önseçimde vatandaşlar, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçim için 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960 sandık kuruldu. 1 milyon 750 bin parti üyesi için kurulan bu sandıkların yanına parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabilmeleri için dayanışma sandıkları kuruldu. Saat 08.00’de başlayan ve 17.00’da bitmesi planlanan oy verme süresi, yoğun ilgi nedeniyle 19.00’a kadar uzatıldı. Bu süre İstanbul’da ise 20.30’a kadar uzatıldı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de yaptığı konuşmada önseçimde 14.8 milyon oy kullanıldığını söyledi.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Eşinin tutuklanmasının ardından Saraçhane Mitingi’nde konuşan Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi: “Onun eşi ve yol arkadaşı olarak bu haksızlığı kabul etmiyorum. Sadece Ekrem için değil, hakkı yenen herkes için mücadele etmeye devam edeceğim. Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki, sizi daha önce 4 defa yendi. Beşinci defa da yenecek. Aday olsa da yenecek olmasa yenecek. Dışarıda olsa da yenecek, olmasa da yenecek.”

Haberin Devamı

İBB MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ SEÇECEK

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vekaleten yapılacak görevlendirmenin sorulması üzerine, “Bu konuda çok değerli hukukçuların yorumları var. Biz de bunları alıyoruz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o davadan (terör) tutuksuzdur. Burada, Belediye Meclisi içinden bir vekil seçilecektir. Sayın Vali’nin çağrısıyla” diye konuştu.

Özel, Silivri’ye ziyaret başvurusu yapılıp yapılmadığını sorması üzerine de “Biz öyle bir başvuru yapmadık. Çünkü Sayın İl Başkanımla birlikte hep beraber oturup bugünden sonrasını planlayacağız. Çünkü yarın, yarından ibaret bir gün değil” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İMAMOĞLU’NA OY

Haberin Devamı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan önseçimde Ekrem İmamoğlu için oy kullandı. Çankaya Belediyesi’nde oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

“CHP’lilerin bir görevi var. Bu ülkede, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görev var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP’nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi, sadece benim için değil, sadece CHP’liler için değil; demokrasi, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek, güçlendirmek hepimizin görevidir.”