Özel: Kaybedersem giderim

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “‘Bismillah’ diyerek genel merkezimizin kapısından girdik” dedi ve özetle şunları söyledi: “Yeni Parti’yi 91 kişi, evrakları tamamlayıp dilekçeyi vererek kurmadı, millet kurdu, bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturdu. 152 bin bağışçımızın ve üyelerimizin aidatlarıyla 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibarıyla 600 bini aşmış durumdadır. Avrupa’da, İngiltere’deki İşçi Partisi’nin, İspanya’daki Sosyalist Parti’nin, Almanya’daki Sosyal Demokrat Parti’nin neredeyse toplamları kadar üye sayısına ulaşmış durumdayız.

72 İL 857 İLÇEDE TAMAM

Bugün itibarıyla 72 il ve 857 ilçede örgütlenmiş durumdayız. Geriye kalan dokuz il ile ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Kongreden önce önseçim yapacağız. İlçe başkanlığı aday belirleme önseçimleri 26 Eylül Cumartesi, İl Başkanlığı önseçimleri ise 17 ve 18 Ekim günü yapılacak. Eylül ve ekim ayında kaydolan bütün üyeler de genel başkan seçiminde oy kullanabilecekler. Yeni Parti, Mayıs 2027’den itibaren seçime girme yeterliliğini kazanmış olacak.”

Haberin Devamı

ÜÇ DÖNEM KURALI

Özel, partisi için 3 dönem kuralı getirirken, kendisiyle ilgili dönem kuralını da “Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar yapmazsam; derhal kurultaya gidip görevimi benden sonraki Genel Başkanımıza devredeceğim” dedi.

YENİ GENEL MERKEZ’DE

Yeni Parti, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün yeni genel merkez binasına kavuştu. Genel Başkan Özgür Özel de yeni binadaki ilk mesaisi olan Parti Meclisi için binaya geldi. Binaya gelişinde partililer tarafından karşılanan Özel, binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel’e Yeni Parti logolu ‘gemi’ hediye edildi.

CANLI YAYINI HÂLÂ İSTİYORUZ

Özel İBB davasıyla ilgili “Cevap vermeye söz hakkı vermiyorlar. Savunmasını kitap diye basıyor, onu da toplatıyorlar. Kitap toplatmak nerede kaldı ya? Sayın Erdoğan’ın atadığı Adalet Bakanı demiş ki ‘Canlı yayın hâlâ istiyorlar mı?’ Evet. Ekrem İmamoğlu adına da söylüyorum, partinin Genel Başkanı olarak da söylüyorum. Biz Ekrem İmamoğlu’nun ve bütün arkadaşlarımızın bütün yargılanmalarının eksiksiz olarak canlı yayınlanmasını istiyoruz. Hodri meydan” dedi.

Haberin Devamı

YARGITAY KARARINDAN SONRA DÖNECEK HALİM YOK

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında şunları söyledi: “Yargıtay’ın kararından ümitliyim. Varıp da oraya dönecek halim yok. Tedbir kararı kalkıp, butlanla gelen yöneticiler gidince CHP’de birilerinin kongre kararı alması lazım. Darbenin ürününe CHP teslim edilemez. Arkadaşlarımız orada kaldı. Biz zaten hiç gizlemedik bunu tedbir kalkarsa kurultay yapabilmek için bırakıyoruz arkadaşlarımızı dedik. İktidara yakın basın ‘Truva Atı’ yazdı. Truva Atı dışardan içeri girer. Olsa olsa istinaf mahkemesinin kararla içeri soktuğuna Truva Atı denir. Butlan işi bir Truva operasyonudur.

Haberin Devamı

(CHP ile ittifak olur musunuz) Her şey olur. CHP’nin seçimle gelen bir yönetimi olur, usulüne uygun seçimle gelen herkes baş tacı.

Muharrem İnce’nin ‘helal para ile parti kurmak zor’ açıklamasına önce alındım. Buraya gelmeden önce mesaj atmış, ‘Vurgum helal parayla Memleket Partisi’ni kurduğuma ve yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok’ dedi.”