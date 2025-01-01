Özel: Kavga yerine çare yarışı

Haberin Devamı

Özel, Suriye’deki gelişmelere de önemli başlık ayırdığı yeni yıl mesajında özetle şöyle dedi:

SURİYE İÇİN DÖRT ÖNCELİK

“Bizim Suriye’de ısrarla dile getirdiğimiz 4 önceliğimiz var. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması. Tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması. Suriye’de bulunan askerlerimizin güvenliğinin, Türkiye’deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahının temin edilmesi. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenle evlerine dönecekleri bir geri dönüş programının acilen hazırlanması ve uygulanması. İktidarı uyarılarımızı dikkate alarak doğru adımları atmaya davet ediyorum.

KUTUPLAŞMAYA KARŞI BARIŞ

Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Kutuplaşmaya karşı beraberliği, kısır kavgalar yerine milletin barışını savunuyoruz. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye’de, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır.

Haberin Devamı

GERGİNLİK YERİNE ÇÖZÜM

Siyasetin; kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum. ”

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE YENİ YIL TELEFONU

mÖzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’yi telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte HÜDAPAR dışında diğer parti liderlerini de aradı.

KILIÇDAROĞLU’NU DA ARADI

Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da aradı.