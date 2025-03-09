Özel kadınlara seslendi: Gelin seçin tarihe geçin

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CHP Kadın Kolları’nın genel merkezde düzenlediği “Kadın Varsa, Yaşam Var” etkinliğinde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

“Biz hukuka, kuvvetler ayrılığına, güçlü bir parlamentoya, halkın seçtiklerinin yönetmesine, seçenlerin yarısı kadın, yarısı erkek olduğuna göre, yönetenlerin de yarısının kadın, yarısının erkek olmasına inanıyoruz. Kadınlar hayatın yarısıysa siyasetin de yarısı olacak. Biz ‘Gençlerin ve kadınların siyasetteki temsilini artıracağız’ dedik. Bununla ilgili parti kendi içindeki süreçlerini zorlu ama çok sağlıklı bir biçimde işletiyor.

23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 750 bin üyemizin sandık başına koşacağı devinim ile seçeceğiz. Kapılar açık; kapılar, kadınlara, gençlere, bütün vatandaşlara açık. Bugün cumhurbaşkanı adayını, yarın milletvekili adaylarını belirleyeceksiniz. Kendiniz aday olacaksınız. Kadınların dayanışması ve eşitlikçi erkeklerle birlikte en önemli görevlere sizler geleceksiniz. Geleceksiniz, bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz, tüm eşitsizlikleri tarihe gömeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalayacak, Meclis’e yollayacak bir cumhurbaşkanını seçmek için, eşitlik, mücadele için gelin, seçin, tarihe geçin.”

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CHP’DEN SURİYE HEYETİ

Özgür Özel, Suriye’de Alevi sivilleri hedef aldığı iddia edilen çatışmalarla ilgili olarak Hatay’a gitmek üzere heyet görevlendirdi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un başkanlığındaki heyet, Suriye’de yaşanan olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların olduğu Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve sınırın sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.