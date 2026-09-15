Özel jet Libya’ya inişte alev aldı

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DÜN sabah saat 05.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanıp Libya’daki Misrata Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan TC-AKF tescilli, Cessna Citation Latitude tipi özel iş jeti kaza geçirdi. Uçak teker koyduktan sonra pistten çıkarak yanmaya başladı. Yolcusu olmayan uçaktaki alevlere, havalimanı itfaiyesi hemen müdahale etti. Uçaktaki 2 pilot ve bir kabin memuru da hemen ambulanslara alındı. Sağlık durumları iyi olan 3 kişi, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar bir süre durduruldu. Ekiplerin uçağı çekip temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından uçuş trafiği normali döndü.

HAMDİ AKIN’A AİT

İşinsanı Hamdi Akın’ın sahip olduğu uçak, BKNJET Havacılık tarafından işletiliyor. ABD merkezli Textron bünyesindeki Cessna tarafından tasarlanan Latitude, 9 yolcu kapasiteli, orta sınıfta yer alan bir iş jeti. Özel jet, geçen yıl mayıs ayında satın alınmıştı. Cessan Latitude tipi jet, Akın ve şirketi Akfen’in uçuşlarının yanı sıra isteyen iş insanlarına kiralanarak hava taksi hizmeti de veriyor. Menzili 5 bin km olan uçak, saatte en fazla 826 km hıza çıkabiliyor.

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AKFEN’DEN AÇIKLAMA

- Kazanın ardından Akfen Holding’ten yapılan kısa açıklamada ise şöyle denildi: “BKNJET Havacılık A.Ş. tarafından işletilen, şirketimize ait TC-AKF tescilli özel uçak bugün Libya Misrata Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak kaza geçirmiştir. Uçakta iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan uçuş ekibi bulunmakta olup, uçakta yolcu yer almamaktadır. Uçuş ekibi, havalimanı itfaiye ve kurtarma birimlerince güvenli biçimde tahliye edilmiştir. Ekibimizin sağlık durumu iyidir, kendileri gözlem amacıyla hastaneye götürülmüştür. İşletmeci tarafından kazanın nedenlerine yönelik incelemenin yetkili merciler tarafından sürdürülmekte olduğu tarafımıza bildirilmiştir.”