Özel, İzmir’de konuştu: Ben Tunç kardeşimi satmam

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi vatandaşlara seslenen Özel, özetle şunları söyledi: “Yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler İzmir’de bir operasyona giriştiler. Şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. Sabah gidip de gözaltına aldıklarından Tunç Soyer mi kaçak? 3-4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar.

MUKABELE EDERİZ

Ne Tunç Soyer’in ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun ne de görev, sorumluluk üstlenmiş arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Tutukluluk, tutuklama tedbiri istisnadır. Görevde olmayan, her biri bir telefonla gelecek olanlara sabah şafak operasyonuyla, kollarında ikişer polisle, karşılarında kamerayla yapılan bu iş; siyasi bir operasyon olduğunu, bir algı yönetimi olduğunu gösteriyor. Bundan sonra İstanbul gibi yapacaksanız, İstanbul’a nasıl mukabele ediyorsak aynı şekilde buraya da mukabele ederiz.

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Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili’ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım. Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam. Özgür Özel ve CHP’nin yönetimi olarak adil ve tutuksuz yargılamanın olduğu, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı süreci dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu’nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer’in de otururum. Süreci en yakından ve samimi bir şekilde takip ederim.”

BENİ DE ATSIN HAPSE

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmasıyla ilgili soruya da “Biz alışığız, millete güvenerek siyaset yapıyoruz. Birileri de yargı sopasına güvenerek bizi sindirmeye çalışıyor. Dokunulmazlığı kaldıracak bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Sonra ne olacak ‘Ben kazandım?’ mı diyecek” dedi.

KARİKATÜRÜ GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Leman dergisindeki karikatür hakkında da konuşan Özel, “‘Özgür Özel de peygambere hakareti yapan karikatüristleri savundu’ diyorlar. Söylendiği gibi bir şey olduğunu duyunca ben de ‘Çok yanlış yapmışlar’ dedim. Sonra incelediğimde doğduğunda peygamber ismi verilmiş çocukların savaşta öldüğünü, melek olup uçtuğunu fark ettim. Kızan, tweet atanların yüzde 95’inin karikatürü görmediğini düşünüyorum” diye konuştu.

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‘KOOPERATİF SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ’

“Kooperatiflerle ilgili İzmir’de hepimizi üzen tatsız bir süreç devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na ilk verdiğim talimatta da son verdiğim talimatta da kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımların atılmasını söyledim. Bir talihsizlik, inşaat maliyetlerindeki fahiş artışlar, yanlışlar, hatalar, kusurlar, soruşturulacak kısımlar varsa kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir’de CHP ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli. Bu işin birileri tarafından istismar edilmesine, partimiz aleyhine dönüştürülmesine hiçbir yönüyle izin vermeyeceğiz.”