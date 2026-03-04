Özel: İran halkının yanındayız

Haberin Devamı

Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

150 CİVCİV ÖLSE ÜZÜLÜRSÜN

“İran’a, bir ülkenin yönetim kademesine, toplantı sırasında, BM kararı olmaksızın... Hatta onlarla müzakere yürütürken, ülkenin yöneticilerini torunlarıyla, çocuklarıyla, kızlarıyla bombalayan bir zorbalık, bir vicdansızlık, bir haydut devlet. Yahu 150 tane civciv ölse yastır, üzülür, bakarsın. 150 kız çocuk ölmüş Amerika’nın bombardımanında. Kimsenin dönüp baktığı, bunu düşündüğü, sorguladığı yok. Dönüyorlar; Trump güzellemeleri, Trump üzerinden Netanyahu ile işbirlikleri ve bu ilk değil. Burada ne oyun kurduğu vardır, ne oyunu gördüğü, Trump ne yapacağını biliyor, Netanyahu ne yapacağını biliyor. Ama bunlar ne oyunun içinde olduklarını, bunun gelecekte nereye doğru evrildiğini bilmiyorlar.

BÜTÜN MÜDAHALELERİ REDDEDİYORUZ

Amerika ve İsrail istediği her ülkeye saldırabileceği bir yeni dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Amerika ile İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bütün müdahalelerini reddediyoruz. Komşumuz İran’a yapılan saldırılara karşı duruyoruz. İran halkının yanındayız. Krizin diplomasi masasına dönülerek çözülmesini savunduk. Türkiye’nin de ısrarcı olması gerektiğini ifade ediyoruz.

TANJU’YLA GURUR DUYUYORUM

Tanju Özcan Bolu’da bir vakıf kurmuş. Vakfa AK Parti’yi, MHP’yi dahil etmiş. Esnaf odalarını, şoförler odasını, bütün Bolu’yu içine koymuş. Demiş ki ‘Bolu’nun çocuklarına siyaset ayrımı yapmadan sahip çıkacağız.’ Hep birlikte dönmüşler ve Bolu’nun zenginlerine, Bolu’dan para kazanıp vergiyi İstanbul’da veren zincir marketlere, ‘Bu vakfa destek olun kardeşim’ demişler. 528 Bolulu yoksul genci üniversitede yüksek burslarla okutuyorlar. Huzurevi yapmak için de çalışıyor. Tanju eğer bununla suçlanıyorsa ben Tanju’yla gurur duyuyorum kardeşim. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar.

BAYRAM İKRAMİYESİ

AK Parti’nin Grup Başkanı, soruyorlar, ‘Bayram ikramiyesi için bu kanun teklifinde madde var mı?’ Diyor ki, ‘Hazine’de para yok.’ Bir tarafta ‘Yüksek gelirli ülkeler ligine girdik’ diye caka satan Mehmet Şimşek, öbür tarafta ‘Emekliye para veremeyiz, yoktur’ diyen birisi. İlk verilen bayram ikramiyesi üç çeyrek altın alıyordu.”

MİLLETLE İNATLAŞILMAZ

- Özgür Özel, “Mübarek ramazan ayındaki istismarın, kendilerince yapmaya çalıştıkları kumpasın farkındayız. Herkes bilsin ki CHP din ve vicdan özgürlüğünün de laiklik ilkesinin de teminatıdır. Cumhuriyet’in ilkelerini savunmak suç değildir. Kimsenin ‘din elden gidiyor’ edebiyatına da fırsat vermeyiz. (Tahliye olan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmemesi) Kardeşle inatlaşılır, eşle inatlaşılır, herkesle inatlaşılır, milletle inatlaşılmaz” dedi.

KARALAR VE ÖZER DE KATILDI

- CHP’nin TBMM grup toplantısına tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Zeydan Karalar ve Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Ahmet Özer de katıldı.

TANJU ÖZCAN GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı, ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanması üzerine Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır” denildi. Belediye meclisi, cuma günü başkanvekili seçecek. CHP 21 üye ile mecliste çoğunluğu elinde bulundururken, AK Parti 8, MHP ise 2 üyeye sahip.