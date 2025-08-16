Özel: İntikam operasyonu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında yer aldığı 44 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

İBB BORSASI ÇETESİNİN İŞİ

“19 Mart’tan bu yana, ‘Öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Son olarak, savcı-avukat çetesiyle bir İBB Borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatları, Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine sürülen tutuklulara gönderip iftira metinlerini imzalatmaya, milyon dolarlarca rüşvet almaya çalışıyorlar. Bu çetenin faaliyetleri belgeleriyle ortaya çıkmışken, etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet ak toroslar çetesinin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken, bugün hâlâ bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar.

BARIŞI BALTALAMA GİRİŞİMİ

Bu operasyon, yargı çetesinin ve AK Parti’nin yaşadığı tahribatı örtmek için girişilen bir intikam operasyonudur. Bu operasyon bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir. Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Devlet içindeki çetelere sesleniyorum: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız! Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler. Ben millete güveniyorum. Millet bizimle beraberdir.”

TUTUKLU AİLELERİ 3’ÜNCÜ KEZ SARAÇHANE’DE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerine yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların yakınları ve aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 3. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, İmamoğlu’nun koruma ekibinden tutuklu Çağlar Türkmen’in eşi Huri Türkmen, protestolarda tutuklanıp serbest bırakılan üniversite öğrencilerinden Irmak Uyan ile tutuklu aileleri katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Aile Dayanışma Ağı’nın insani ihtiyaçtan doğan siyaset üstü bir yapılanma olduğunu söyledi. Saraçhane olaylarında tutuklanan ardından da salıverilen Irmak Uyan, “Şu an aranızdayım ancak hâlâ içeride 13 arkadaşımız var” dedi.

BİRBİRİNDEN CESUR 38 KADIN BAŞKANIM VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından “Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, özetle şunları söyledi: “(Özlem Çerçioğlu’nun istifası) Bir tane müteahhit var. 380 tane ihale olmuş. 300’ü AK Parti’den, AK Partililere dokunmuyorlar. 80’i CHP’den, CHP’de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı? Bir tane kanıt yok. Ama bir iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de en çok çalışan belediye. Ona demişler ki ‘Aha dosya bu kadar.’ Biz dedik ki ‘çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.’ Herkese dedi ki ‘Ben 7 metrekare yerde, 10 metrekare yerde nasıl yatarım?’ Dedik ki, ‘Yatan nasıl yatıyorsa, namusunla öyle yatarsın. Ama bunlara boyun eğmezsin.’ Maalesef buna dediler ki, ‘Ya AK Parti’ye katılırsın ya hapse tıkılırsın. Ya AK Parti’ye katıl ya Silivri’ye tıkıl.’ Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var. Ama bunlardan birine kocasının, babasının, erkeklerin baskısıyla firmaları zordaymış, AK Parti’ye geçersek orayı kurtarırız diyerek, Aydın’ın iradesine ve bir firmaya düşünün ki parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti’ye teslim olursa, firmaya destek geleceğini bilenler firmanın kâğıtlarını alıyorlar. Firma tarihi bir çıkış yaşıyor. Şunu söyleyeyim. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de bu Türkiye siyaset tarihinin topuğu bırak, en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız. Hepsinden hesabı soracağız.

BAHÇELİ’YE MEYDAN OKUMADIR

(Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınması) Şimdi kafayı İnan’a takmışlar. Niye? Belediyede mecliste denge var. 2 kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Parti’ye geçecek. Sırf oylarıyla alamadıkları Aydın’da yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlu’nda yargı eliyle yapmak için İnan’ımıza saldırdılar. Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçeli’nin ‘Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiye’nin gündeminden bu davalar düşsün. Türkiye’yi meşgul etmesin’ demesine karşı bir meydan okumadır.”