Özel: İnfaz rejimi değerlendirilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Ziyarete avukatlar ve Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özel, “Mehmet Murat Çalık, Türkiye’nin yüreğini sızlatan, sürekli hastalığı nüks edecek mi diye bakılan bir süreçte, daha bugün hastaneden geldi. 10 ay oldu. Olacak iş değil. Çalık’la ilgili hazırlanan iddianameye baktığınızda suçlanabileceği, ceza alabileceği hiçbir şeyin olmadığı ortada” dedi.

TUTUKSUZ YARGILAMA

Soyer ve Kaya’nın bir kez daha uzaktan bağlanarak ifade vereceğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

“İlk önce yüzlerce tutuklunun olduğu, sonra tutuklu sayısının azaldığı, nihayetinde iki tutuklunun kalıp 5 Ocak’ta da herkesin tahliye beklediği bir sürecin içindeyiz.

Yılın son günlerindeyiz. Türkiye’deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Burada 500 bine yakın insanın yatması demek, milyonlarca kişinin cezaevinde yakınlarının olması demek. Artık bir an önce cezaevlerinin yarım milyon insanın bulunduğu bir yerden çıkarılması lazım. Bununla ilgili bir toplumsal mutabakat sağlanması lazım. İnfaz rejiminin baştan sona değerlendirilmesi lazım. Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi, kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım. Her vatandaşı tehdit, her konuşanı terörist, her duygusunu, düşüncesini ifade edeni, ülke açısından beka sorunu gören, bu edilgen, kendi vatandaşından korkan devlet anlayışından kurtulmak lazım. İçeride yakınları olanları ve cezaevlerinde yatanları da yeni yıl münasebetiyle bir kez daha selamlıyoruz. Suçtan zarar gören herkesin hassasiyetlerinin dikkate alınacağı bir toplumsal mutabakatla cezaevi mevcutları hızla düşürülmeli.”

ADAYLIK TALEBİ

Özel, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada da “CHP, İmralı meselesini bir kavşak olarak görmeyip, ayrılmadı. Bir tümsek olarak gördü, yanından geçti ama yolda devam ediyor, çözüm istiyor. Demokratikleşme olmadan Kürt sorunu çözülemez. Demokratikleşme, barış, çözüm birlikte olsun diyoruz” dedi. Özel, kendisinin adaylık talebi olmadığını, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığında ısrarlı olduklarını söyledi. “Bu şartlarda İmamoğlu’nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan’ı yenecek bir aday bulunur” diyen Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığının da engellenebileceği iddialarına “Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir” diye tepki gösterdi.

İHA YANITI

- Özel, düşürülen İHA’yla ilgili iddialarının yalanlanmasına ilişkin de konuştu. Türkiye’de NATO’ya entegre tek bir radar bulunduğunu belirten Özel, “Radar tespiti İspanya’daki NATO üssüne gidiyor, Türkiye’den bir F-16 NATO görevi kapsamında havalanıyor. Daha sonra görev Türkiye’ye devrediliyor” dedi. İHA’nın yaklaşık 2.5 saat boyunca takip edildiğini belirten Özel, “İHA, şehir ve kırsal alanlar arasında dolaşıyor ama düşürülmüyor. İlk F-16’nın yakıtı bitince yerine İncirlik’ten başka bir F-16 kaldırılıyor ve ancak yetki verilince Ankara yakınlarında düşürülüyor. Buradaki tutukluk siyasi tutukluktur” diye konuştu.

FERDİ BAŞKAN’IN İKİZLERİNİ ÖZGÜR AMCA OKULA GÖTÜRDÜ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haziranda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i okula götürdü. Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir video göndererek kendilerini okula götürmelerini istedi. İkizler mesajda, “Özgür Başkan ablamı okula götürüyorsun da bizi niye götürmüyorsun? Sen tek ablamın mı amcasısın?” dedi. Bunun üzerine Özel, dün sabah 2’nci sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep’i evlerinden alıp okula bıraktı. Özel, daha önce de Zeyrek Ailesi’nin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.

YALOVA TELEFONU

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 polis memurunun şehit olması, 8 polis ve 1 bekçinin yaralanması nedeniyle Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’i telefonla aradı. Özel, operasyona ilişkin bilgi alarak yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Özel, ayrıca şehit polisler için başsağlığı ve yaralı güvenlik güçleri için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayrampaşa’da 2 kişi tutuklandı

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ndeki bazı şüphelilere yönelik ‘zimmet’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından başlattığı soruşturmada 27 Aralık’ta İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nde görevli Bekir Önder, işinsanı İbrahim Ahmedi ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı. 4 şüpheli Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Bekir Önder ‘rüşvet almak’, işinsanı İbrahim Ahmedi ise ‘rüşvet vermek’ iddiasıyla tutuklandı. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve şoför Hakan Köse ise ‘rüşvet almak’tan yurtdışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.