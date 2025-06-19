Özel İnce’yi davet etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından İnce ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Biz ‘Türkiye İttifakı’ diyoruz, ‘baba ocağı’ diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz” diyerek şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tapusuna sahip bir CHP ve bir baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partisi’dir, Memleket Partililerdir ve Sayın Muharrem İnce’dir. Milletvekili olarak ilk geldiğim günden itibaren Sayın İnce ile çok özel bir ilişki içinde ve her zaman birbirini kollayan, birbirine saygılı, çok krizli günlerde parti içinde, dışında birbiri hakkında bir kez kötü söz söylememiş bir ilişkimiz var. Tabii bir siyasi partinin genel başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrının, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın İnce’yi ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı babaevine davet noktasında da bir-iki cümlede kurdum. Tabii bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak.”

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İNCE: KIRGINLIKLARI BIRAKALIM

İnce de “Türkiye, bölgemiz zor günlerden geçiyor. Bir yanda Rusya-Ukrayna, bir yanda İran-İsrail savaşı. İnsanlar geçinemiyor. Gençlerimiz vize kuyruklarında, bir de iktidarın yargı sopası var, CHP üzerine salladığı. Seçilmiş insanları alıp yerlerine atamalar var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp, birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmak gerekiyor. O nedenle bu ziyareti çok önemsiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla görüşüp en kısa sürede Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim” diye konuştu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddiaları için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklaması hakkında da “Benim arkadaşlarımın, belediye başkanlarımın eşiyle uğraşana, kadını çocuğundan 300 kilometre öteye yollayıp yerde yatırana bundan sonra benden yana da huzur yok” dedi.

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3.5 YIL SONRA DÖNÜŞ SİNYALİ

Kulislerde, İnce’nin de CHP’ye dönüşe sıcak baktığı hatta önümüzdeki hafta salı günü yapılacak Meclis grup toplantısında bu katılımın gerçekleşebileceği konuşuluyor. Bu katılım olursa İnce, 3.5 yıl aradan sonra yeniden CHP’ye dönmüş olacak. İnce, cumhurbaşkanı adayı da olduğu partisinden Şubat 2021’de ayrılmış, Mayıs 2021’de de Memleket Partisi’ni kurmuştu.

GÖRÜŞME POLEMİĞİ

Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesiyle ilgili ifadelerini yalanlayan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in açıklamalarının anımsatılması üzerine de şöyle dedi: “O yalanlamayı Ekrem Başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş, onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan, ‘Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi’ diyor. Kemal Bey’den de bu konuda bir açıklama gelecek diye Ekrem Bey umuyor. Öyle bir Kemal Bey’e de not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik de Allah’tan Ekrem Başkan’la yaptığımız görüşmeden sonra Ekrem Başkan dün o hadsizliğe karşı bunun bir hadsizlik olduğunu ve bizzat Kemal Bey’in bu ifadeleri kendisine söylediğiyle ilgili bir notu açıklasın diye iki arkadaşına yollamış ve iki arkadaşımız onu açıkladı. Onun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek o ifadeler yönünden, o avukat hâlâ partili miymiş ona bakacağız.”

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BEN PİŞMAN DEĞİLİM

CHP Lideri Özel, İstanbul’daki ilçe mitinglerinden 9’uncusunu dün gece Avcılar’da gerçekleştirdi. Özel, kalabalıktan gelen “Ceketini çıkar” çağrısına, (Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek) “Çıkarmam, ceketi çıkarıp, kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. O gelecek yapacak” diye yanıt verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Özgür Özel ve CHP yönetimi etkin pişmanlıktan faydalansın” sözlerine yanıt verdi: “Bana diyorsun ki ‘Etkin pişmanlıktan yararlan. Onları bırak.’ Ben ne Utku’yu ne Ekrem Başkanı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım, onları atadığım güne pişman değilim. Sonuna kadar kefilim. Ama şunu biliyorum. Anayasaya aykırı olarak İstanbul’a atadığın başsavcıyı tanıdığın güne de atadığın güne de ona güvenmeye de bin pişmansın.”

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4.5 YIL HAPİS İSTENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu (66) gözaltına alınmıştı. Polis soruşturması sonucunda, Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlenmişti.

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