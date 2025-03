Özel, ‘İmamoğlu’ kampanyasını başlattı: İlk imzalar Trabzon’da

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gece İstanbul’dan Trabzon’a gitti. Geceyi Trabzon’da geçiren Özel, bayram namazını, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Akçaabat’ın Cevizli Mahallesi’nde kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan CHP Lideri, özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Büyük bir haksızlık, iftiralar, karalama kampanyaları sonucunda İmamoğlu’nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevi’nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef küskünlerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor.

Haberin Devamı

ÜYE SAYIMIZ 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Bütün Türkiye’de 2 milyona yaklaşan üyemiz var. Akın akın insanlar Atatürk’ün kurduğu baba ocağına koşuyor, üye oluyorlar. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu’nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı; Türkiye’deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alıp İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz. İlk imzayı 96 yaşındaki annem attı. Ardından da bütün köy imza attı. Herkesten talebimiz, boş kâğıda sadece imza atmak değil, bu kâğıdı doldurup 25 kişinin iradesini bizlere teslim etmek. Bu büyük kampanya, Türkiye’nin önünü açacak, yoksulluğu, işsizliği, adaletsizlikleri bitirecek, gençlerin umudunu artıracak ve onları bu ülkeye bağlayacak olan, hepimizin yüzünü güldürecek olandır. Bir ilk adımla başlayacak, o ilk adım da bu imza olacak.” (Fatih TURAN / DHA)

EKREM İMAMOĞLU’NA BAYRAM ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın birinci gününde İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve aralarında gençlerin de bulunduğu tutukluları ziyaret etti. Özel, cezaevi önünde yaptığı açıklamada “Zulüm kararlarını verenler o muameleleri yapanlar bilsin ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince bu yaptıkları kötülüklerin zamanı aşımı da yok. Mutlaka hesabı sorulacak. Ant olsun ki namusum üzerine söylüyorum, bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Devlet görevlisi ise de bulacağım. Polis ise de bulacağım. Hâkim savcı ise de bulacağım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam’’ dedi. (Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)

Haberin Devamı

MAHİR POLAT ANJİYO OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

İBB’ye yönelik ‘kent uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan Polat, üç gün önce cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Polat’ın avukatının, müvekkilinin tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi talebi kabul edilmişti. Polat, önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde müşahede altında tutulan Polat anjiyo oldu.

Haberin Devamı

Avukat Erkam Erdem, müvekkilinin yeniden rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini, kardiyoloji biriminde yoğun bakımda müşahade altında olduğunu ve anjiyo yapıldığını söyledi. (Elif ALTIN / İSTANBUL)