Özel: İmamoğlu görüşmeyi anlattı

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Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen davanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi:

“Ekrem Başkanımızın buradaki duruşmasını takip ettik. Ardından da hem kendisini hem de çok sayıda belediye başkanımızı, belediye meclis üyemizi, bürokrat arkadaşlarımızı ziyaret ettim Silivri’de. Tabii çok sayıda basın mensubu arkadaşımız duruşmayı takip etti. O detaylar mutlaka haberleşiyor ama kendi adıma şunu söylemeliyim. Olayları ilk andan itibaren doğrudan yaşayan, takip eden, yaşananları kamuoyuna uygun bir dille mümkün olduğunca en yalın bir şekilde anlatmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak ben, Ekrem Başkan’ın tarihsel süreci içinde anlattığı olayları peşi sıra dinlediğimde ben dahi ya unutuyoruz bunların bazılarını, normalleşiyor bazı şeyler ama bu kadar da olur mu bunları unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Bu kadar da düşman hukuku olur mu? Bu kadar da haksızlık olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu?

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İYİ BİR ŞEY SÖYLEDİ

Bir diplomanın 32 yıl sonra, parantez içine ‘Acele’ yazılıp ,Yüksek Seçim Kurulu’na verilebilir diye, ‘Ne durumda veriliyor? Sadece Cumhurbaşkanı adaylığında veriliyor.’ Yani düşün ki bir başsavcı üniversiteye baskı yapıyor. ‘Hadi’ diyor, ‘Acele’ diyor, ‘YSK dahil birçok kuruma verilebilir’ diyor falan. Bir görev vermişler beyefendiye, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacak. Bugünkü davayı hepiniz takip ettiniz, bizim sevgili Cem’in davasında birlikteydik. Konuşuyor, ‘Sen bizim evlatlarımıza yapıyorsun ama senin evlatlarına dahi bu kötülükler yapılmasın diye biz iktidar olacağız’ dedi. Ben, ‘Bu iyi bir şey, iyi bir şey söyledi başkan’ dedim. Efendim, savcıyı ve ailesini tehdit etmek için...Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız. Senin evlatlarının dahi bu muameleyle karşı karşıya kalmamasının güvencesi biziz lafından bugünkü mahkemeyi icat etmişler. İçeride üzerinde büyük bir mutabakatımız olduğu bir konuyu Ekrem Başkan mahkeme kayıtlarına da geçirdi.

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KİRLETEMEYECEKSİNİZ

Bir iktidar güçlüyken bunları yapmaz, tükenmekte olduklarının, son sayfaya geldiklerinin ispatıdır. Muhaliflerine zulmeden, muhalifini susturan, muhalifini hapseden, rakibinden korkup onun diplomasını iptal edenler, bunu tükendikleri için, bittikleri için, sona geldikleri için, kaybettikleri için yapıyorlar. Ekrem Başkan’ın gömleği gibi, bu beyaz gömleği kirletemeyeceksiniz. Bu beyaz gömleklerimizi kirletemediniz, kirletemeyeceksiniz. Ekrem Başkan’ın üstünde halen daha beyaz gömleğimi kirletemezsiniz dediği o gömlek var. Ne oldu bugün? Ne oldu?

ŞAİBE GÖRDÜNÜZ MÜ

(Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Haziran’daki İmamoğlu ziyareti) Parti içi dayanışmayı artıracak her görüşme olumlu görüşmedir. Ekrem Başkan’ın altını çizdiği de o görüşmeden sonra, bir gün boyunca sosyal medyada bir sürü yalanlar üretilmişti. Böyle efendim Ekrem Başkan demiş ki ‘Mitingler zayıf oluyor, siz de katılsanız’ falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey’e, ‘Mitingler nasıl?’ diye. ‘Muhteşem’ dedi, mitinglerden memnuniyetini söyledi. Dedi ki ‘O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan Genel Başkanımızın yapması gereken bir şey var. O kurultayı yapan kişi kendisi, çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim. Benden talep etti. ‘Ben o kurultayda şaibe görmedim. Siz gördünüz mü?’ Genel Başkan da demiş, ‘Olur mu, ben video çektim. Kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.’ Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey.”