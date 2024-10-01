Özel: İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz

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Ankara’da dün Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda konuşan CHP Lideri Özgür Özel, şunları kaydetti: “Sağlık alanında öyle bir yere geldik ki, deyim yerindeyse gemi tam olarak karaya oturdu. Randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği, hastaneye gidince tartıştıkları, kavga ettikleri ve boşu boşuna kaynakların, zamanın israf edildiği bir sürecin içindeyiz. Herkes her yere başvurabilecek diye bir övünçle başladı mesele. Bugün herkes her yere başvurabildiği için hiç kimse, hiçbir yerde, eğer yeteri kadar parası yoksa ya da hiç yoksa, tedaviye erişilmez bir hale geldi. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda. 2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin yüzde 11’inden fazlası şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi. Milletin cebinden kuruş çekemeyecek denilen şehir hastaneleri için üç yılda 186 milyar lira ödenecek.

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SEKİZ AY SONRA BİR BELGE ÇIKACAK

Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı kurulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Sekiz ay sonra bir belge çıkacak. Biz geçen günlerde tüzüğümüzü demokratikleştirerek, partiyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağladık. Sekiz ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağlayıp, ondan sonra da seçimlere gitmeye ve iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz. O mutabakatın sağlık kısmında bu salonun tam mutabakatı, benim en önemsediğim noktadır. Oraya biz A’dan Z’ye meseleye nasıl baktığımızı en doğru perspektifle tarif etmeli, bu salonun mutabakatını almalı ve temel taahhüdümüzü de o günden koymalıyız. İktidar olduğumuzda Türkiye’nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Ben bu ortak akla inanıyorum.” (ANKARA)

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SDP’YLE ANITKABİR ZİYARETİ

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SDP) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel ve Klingbeil siyasi iş birliği protokolünü imzaladı. İmza töreninin ardından Özel ve Klingbeil, basın açıklaması yaptı. Özel, özetle şöyle konuştu: “Bu metin ile ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusundaki kararlılığı, bu kararlılığa SPD’nin desteği de vurgulanmaktadır. Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olmayı hak etmek istiyoruz.

(ABB Başkanı Yavaş’ın adaylık ile ilgili açıklamaları) Partinin kararına saygılı olacak olması, kendisinden beklenen yaklaşımdır. ‘Mutlaka kazanacağız’ derken bahsettiği parti de CHP’dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında artık CHP aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil. (DHA)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş’le birlikte açıklama yaparken davayı her aşamasında takip edeceklerini belirtti.

ATEŞ DAVASINI İZLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasını izledi, “Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip, esas azmettiricileri cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye girince adalet tecelli edecek. Hangisi? O ikisi, o ikisi” dedi. Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da öldürülmesine ilişkin açılan dava, dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam etti. Duruşmaya katılan ve sonrasında basın açıklaması yapan Özel, özetle şöyle konuştu:

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“Mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Burada sadece tetikçiler var. Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip, esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp kamu vicdanında cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye girince adalet tecilli edecek. Hangisi? O ikisi, o ikisi. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara’da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok.

100 yıllık bir Cumhuriyet’in başkentinde bir cenaze var ve orada yatıyor. Ben düşmanım dahi olsa cinayetinin örtbas edilmesine susmam, susamam. AK Parti’nin, MHP’nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz, Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. ” (ANKARA)