Özel: İki zaruret var

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ



“Savaşın kazananı olmaz, kaybedeni çocuklar, kadınlar ve kırılgan gruplardır. İran’da savaşa doğrudan taraf değiliz ama öyle bir savaş ki, petrol fiyatlarını etkilediği için başta akaryakıt tüm enerji giderlerini etkiliyor. Türkiye bu konuda böylesi bir krize o kadar hazırlıksız ki, petrol fiyatlarında yaşanan her yükseliş pazarda sivri biberin, domatesin veya sofraya koyacağımız ekmeğin fiyatını etkiliyor. Bugün hükümetin yapması gereken iş, işte Trump’la arayı tutmak ya da iç siyasette Filistin’e yeteri kadar sahip çıkmadığının, İran’daki katliama karşı ses yükseltmediğinin görünür olmaması için gündeme sis bombaları atmak değil, samimi bir şekilde bu ülkede vatandaşın ekmeğini korumak, emekliyi ve emekçiyi korumaktır.



GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR



‘Geçim yoksa seçim var’ dedik. Bundan kaçıyorlar. Biz bu erken seçim talebini dillendirmeye devam ediyoruz. Millet bize vermiş, sen bin bir oyun yapıyorsun’ dedik. Son örneği de Bursa’dır. İşte bugün Bursa’da belediye meclis çoğunluklarına güvenerek 7.5 - 8 yıl öncesine dair 12 yıllık bir vakıf işlemi ile ilgili gözaltı yaptı, tutukladı. Biz bugün aday dahi çıkarmıyoruz. ‘Millet bize vermiş, siz milletin sandıkta vermediği Bursa’yı hâkim tokmağıyla alın bakalım. O tokmağı Bursalılar eline geçirdiğinde kimin ensesine vuracaklar, kime demokrasi dersi verecekler görün bakalım’ diyoruz. Aynı son İstanbul seçimlerinde olduğu gibi.

ARA SEÇİME BORÇLU

Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu olan Erdoğan’a söylüyorum. Diyor ki ‘Gündemde ara seçim yok, ara seçim isteme gündem dayatma’ diyor. 21 Haziran 2002 günü, Kocaeli Milletvekili Vecdi Gönül, Erdoğan’ın Genel Başkanı olduğu AK Parti grubu adına ara seçim talebinde bulunuyor. Benim bir haftadır anlattığım bütün gerekçelerle. ‘Anayasa buz gibi ortada’ diyor. Bu ara seçim niye yapılmıyor? Çünkü Sayın Bahçeli temmuz ayında ‘Hadi bakalım 3 Kasım’da erken seçim’ dedi diye yapılmıyor. Türkiye’de iki zaruret var. Demokrasi için ara seçim, millet için ara zam şarttır. (Dervişoğlu’nun “Seçimin her türlüsü için ‘Evet’ oyu kullanırız” sözleri üzerine) Buna futbolda ‘ters köşe’ diyorlar, Sayın Genel Başkan bunun ustasıdır.”

KURTULMUŞ’A ARA SEÇİM YANITI

“Muhalefet partilerinin tamamı bir ara seçimin anayasal gereklilik olduğu noktasında hemfikir, bütün anayasacılar hemfikir. ‘Bunu nasıl yapalım?’ masasını kurmak da ona düşer. O noktada Numan Bey’in şimdiye kadarki pratiğine uygun bir iş olur. Çünkü o ne masaları kurmaya niyetlendi ne masalar kuruyor, daha neler konuşuyor. Ama bir demokratik aktivizm noktasında da bir milletvekili sıfatıyla ara seçim kanun teklifini verse, kimse ‘Niye Meclis Başkanı yapıyor?’ demez. Çünkü bütün Meclis’in ortak sorumluluğu Anayasa’ya uymaktır. Tam da o günlerdeyiz. ‘Ama ben taraf değilim’ diyor. Ben de diyorum ki ‘Tarafları bir araya getir. Ya da demokrasiden yana, Anayasa’ya uymaktan yana taraf ol.’ (Kurtulmuş’tan randevu) Liderlerle görüşmeler pazartesi günü tamamlanırsa, salı günü için isteyebiliriz ya da birkaç gün sonra ama çok geçe bırakmayı düşünmüyoruz.”