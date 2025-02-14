Özel: İki adaylı senaryomuz yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Özel, Babacan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İmamoğlu ve Yavaş ile gerçekleştirdiği “üçlü zirve”de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz, toplum bu işi satın aldı, anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin” dediği iddiaları üzerine şöyle konuştu:

FEDAKÂRLIĞA HAZIRLAR

“Bu ifadeleri ben de duydum. Ama pazar akşamı değil, pazartesi ve salı sabahı, bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Pazar akşamına ilişkin benim söyleyebileceğim şudur. Sayın Yavaş da Sayın İmamoğlu da derin sorunlar ve kriz içinde olan bu ülkenin bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesi için CHP’nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği kararlara saygılı olduklarını, partinin başarısı için çaba göstereceklerini ve temel hedefin CHP’yi iktidar yapmak olduğunu, bunun için fedakârlıksa fedakârlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk. Ve o toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye’ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir.

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DERVİŞOĞLU’NUN ELEŞTİRİLERİ

(İYİ Parti Lider Müsavat Dervişoğlu’nun ‘erken seçim çağrılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün açıldığı’ eleştirisi) Kasım 2025’i erken seçim tarihi olarak daha önce de ifade etmiştik. Tam görev süresinin ortasıdır. Bu bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin değil, 2.5 yıl daha Erdoğan’a tahammülümüz yok diyedir. Yapılacak bir erken seçimde Sayın Genel Başkan’ın Anayasa’ya yönelik tüm değerlendirme ve ifadelerini paylaşıyorum. Yapılacak seçimi Erdoğan’ın bir şekilde kazanacağına ilişkin bugünden kurulan tüm ifadeler, seçim geldiğinde bu ifadeleri kuranları seçmen karşısında ortaya koyacakları iddiayı değersizleştirir. O yüzden ‘Kuralları onun koyacağı bir seçime Erdoğan’ı aday etmeyin’ demek yerine, Erdoğan’ı her şartta yeneceğimiz iddiasını ifade etmeyi benden duymaya devam edeceksiniz.”

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SİYASİ OPERASYON

Özel, Uysal ile yaptığı görüşmenin ardından da “İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor. Hangi evresinde olduğumuzu bilmiyoruz ama daha sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Buna en net reaksiyonu vermek durumundayız” dedi.

BABACAN: 3 DÖNEM KURALI ERDOĞAN İÇİN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “Son aylarda gittikçe yoğunlaşan iktidarın yargı yoluyla muhalefet, belediyeler, medya, sivil toplum ve iş dünyası, sanat camiası üzerinde oluşturduğu baskı kabul edilebilir bir durum değil. Bu baskı hangi partiye yönelirse yönelsin onun yanında yer alıp desteğimizi açık bir şekilde ortaya koyuyoruz” dedi. Babacan, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de “Hukuki açıdan tekrar adaylığı erken seçimde dahi olmadığı görüşündeyiz. AK Parti’nin tüzüğünde de 3 dönem kuralı vardır. Bu kural genel başkan için konulmuştur, lider sultası olmasın diye. Erdoğan’ın da bunun altında imzası vardır” diye konuştu.

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SİNAN ATEŞ’İN ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile bir araya geldi. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i makamında kabul etti.