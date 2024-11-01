Özel: Hukuksuzluk usulsüzlük

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasının ardından dün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye İşçi Partisi, Saadet, Deva, Gelecek ve Sol Partili yöneticilerin de katıldığı mitingde özetle şöyle dedi:

DİMDİK AYAKTAYIZ

“Cumhuriyetimiz iki gün önce 101. yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık. Bugün de millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, ortaklarının hepimize karşı giriştikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Esenyurt’ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, seçmenlerinin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Görüşerek, ölçerek, biçerek yaptık. İki kişiden biri oyuyla, rekor oyla Ahmet Hoca kazandı.

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SEÇİME HAZIRIZ

Buradan sesleniyorum; Sayın Erdoğan’ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz’ü hatırlıyor musun?’ Ona da talimatı FETÖ veriyordu. Bu oyunu bu kumpası görüyoruz. Bu anlayışa teslim olmayacağız. Ne yakınının ölümünde açılan taziye telefonu ne de 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez. 10 yıl önce kimin teröristlerle konuştuğuna bakarsak AKP’den FETÖ örgütüyle ilişkili olmayan 10 kişi kalmaz.

Recep Tayyip Erdoğan, cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Biz milletin gündemini konuşacak, halk iradesinin yanında duracağız. Milletin hesabı, halkın hesabı koltuk hesabını bozacak.”

ÇİLİNGİRLE KIRDILAR

- Özel “Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, usulsüzlük, bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Sabah 05.00’de çilingirle kırarak evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla, korkuyla kapıyı açtı. Durumu izah etmek yerine ittirip geçtiler. Ahmet Özer’in yatak odasına gidip, kendisini polisler bizzat uyandırdılar. Oradaki muamele, kötü muamele, ahlaksız, kanunsuz muamele eninde sonunda bir kez daha bu milletin vicdanından dönecek” dedi.

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DÜNYAYA İLAN ETTİLER

- Ahmet Özer hakkındaki suçlamalara değinen Özel şöyle devam etti: “Diyorlar ki ‘Sen Remzi Kartal ile belli sayıda telefon görüşmesi yapmışsın.’ Bir bakıyorsunuz, 2015 yılında Remzi Kartal ile o dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanvekili, oturmuşlar yemek yemişler. Ya da geçtiğimiz seçim o zamanlar Munzur Üniversitesi’nden getirdikleri sosyolog gidip de adadan mesaj getirince onu okuyan öğretim görevlisi, Remzi Kartal ile 8.5 saat görüşmüş. Bunlar ‘Terör sorununu biz çözeceğiz ama Türkiye’de Kürt sorunu yoktur’ diyorlar. Bir ülkede bir sorun varsa sorunun sahibine sorulur Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bugünkü kayyum politikalarıyla Kürt sorununun varlığını bütün dünyaya ilan ediyorlar.”

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‘SİNE-İ MİLLET TUZAĞINA DÜŞÜLMESİN’

- Aralarında eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu isimlerden gelen ‘sine-i millet’ çağrılarına ilişkin de Özel şunları söyledi: “Bazı sosyal medya hesaplarından DEM Parti, CHP, muhalefetten çekilsin, sine-i millet yapılsın, erken seçim yapılsın çağrıları yapılıyor. Sen çekilmişsin, AKP-MHP giriyor. Mevcut vekil sayısını arttırıp, ne sana ne bana başka kimseye ihtiyacı olmadan Anayasa’yı değiştiriyor; canı ne istiyorsa onu yapıyor. Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum. Sine-i millet demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçim demektir. Bu tuzağa kimse düşmesin.”

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İMAMOĞLU: BU BİLEĞİ BÜKEMEYECEKSİNİZ

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi: “Benim uzun yıllardır tanıdığım bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü uyduruk sebeblerle tutuklayıp Esenyurt’u kayyuma emanet ettiler. 31 Mart gününden bugüne hep aynı uygulamaları, sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almadılar mı? Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamanın altında kalacaklar.

SİYASİ OPERASYON

Çözüm süreci heyeti arasında gerçekleşen konuşmada İmralı’da yapılan toplantıda Ahmet başkanımızın adı geçiyormuş, demek ki teröristmiş. Çözüm sürecine katkı sağlamak için çabalayan teröristse, o süreci başlatan kamu görevlilerini ne yapacağız? Hak kiminse o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu’nun boynunun borcudur. Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların iftiralarıyla, uydurma teftişlerle uğraşmıyor mu? Bu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği yasaklarla ve kayyumlarla bir milim bile bükemeyeceksiniz.”

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HATİMOĞULLARI: KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da mitingde konuşurken meydandakilere özetle şöyle seslendi: “Dün sizin iradenize kayyum atandı. Dün bir siyasi darbe daha gerçekleşti. Huzurlarınızda bu darbeyi kınıyoruz, kayyumu asla kabul etmiyoruz. İç barıştan bahsediyorlar değil mi? Evet Türkiye’nin gerçekten bir iç barışa ihtiyacı var. O zaman ne istediniz Esenyurt’un iç barışından? Kayyum demek halkın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir. Kayyum demek seçilmişler belediyeyi yönetemez benim atayacağım memur yönetebilir demektir.”

CHP MYK ESENYURT’TA TOPLANDI

- PKK terör örgütü mensuplarıyla 10 yıldan uzun süredir irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, “PKK/KCK terör örgütü üyesi” suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösteren CHP yönetimi, olağanüstü toplanma kararı alarak bütün belediye başkanlarına ve milletvekillerine Esenyurt Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu. CHP yönetimi ayrıca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Esenyurt İlçe Teşkilatı binasında gerçekleştirdi.

CHP’nin çağrısının ardından dün sabah saatlerinden itibaren Esenyurt Belediyesi önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Personel hariç girişlerin yasaklandığı belediye binasının etrafı bariyerlerle çevrildi. Meydanda çok sayıda polis görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah saatlerinde belediye önüne gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Belediye önünde mitinge izin verilmeyince CHP’liler Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nı adres gösterdi.