Özel: Hukuki zemin sıfır

SİLİVRİ’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partilileri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası özetle şunları söyledi: “Bugün uzun süredir beklediğimiz, bir türlü yazılamayan, tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi gününde buradayız.

969 kez ‘hatırladığım kadarıyla’, 691 kez ‘öyleymiş, - mış, - muş’, 546 kez ‘duydum’, 499 kez ‘olabilir’, 235 kez ‘düşünüyorum’, dokuz defa da ‘öyle hissettim’ ifadelerinin yer aldığı bir iddianame ile karşı karşıyayız.

O OLAYDAN BERAAT ETTİ

Ekrem Başkan’ın bu örgütü kurduğu ve ilk adımlarının 2014’te Beylikdüzü’nde atıldığını söylüyor. 2014’te Beylikdüzü’nde yaşanan bir olaydan bahsediyor. Ve onunla suçluyor. Oysa geçen hafta o olaydan biliyorsunuz Büyükçekmece’de görülen mahkemede Ekrem İmamoğlu beraat etti. Akın Gürlek’i eleştirdim, ağır eleştirdim. O dava açtı, o oldu, bu oldu. Sözümü esirgemedim. Ama benim huyumdur, hiç kimseye beddua etmedim.

CANLI YAYINLANSIN

Şimdi Akın Gürlek’e ağız dolusu ‘Allah senden gani gani razı olsun’ diyorum. Allah senden gani gani razı olsun. Ben bu kadar iyi anlatamazdım, bu işin siyasi olduğunu. Ben bu davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu dünkü iddianame kadar iyi anlatamazdım. Hem açıkça anlatmış. Hem ‘suçlama’ diye yaptığı yerlerde çuvallamış. Hukuki zemin sıfır. Siyasi zemin 1500. Ben de zaten bunu söylüyorum. Siyasi zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuki zeminde zaten sizi perişan edeceğiz. Hele hele bir canlı yayınlansın. Milletin gözünün önünde perişan olacaksınız.

‘GÜN SAYIYORUM’ DİYOR

Ekrem Başkanımın özel mesajıdır; ‘gün sayıyorum’ diyor. ‘Bu saçma sapan, duyuma dayalı iftira ve iddiaların her birisini teker teker çürütmek üzere gün sayıyorum’ diyor.”

‘AHTAPOTUN KOLLARI’

Özgür Özel, iddianamede geçen ‘Ahtapotun kolları’ ifadesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Soruşturma yürütüyorsunuz. ‘Soruşturma gizli’ diyorsunuz. Dün ortaya çıktı ki siz bu soruşturmayı bizzat medyaya kendiniz sızdırmışsınız. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bu soruşturmayı yürüten kişiler. Bu arada Erdoğan iddianamede ahtapot olduğunu söylüyordu. Şimdi o ahtapotu iddianameye yazmışlar ama bir şey var. Hani ahtapotun kolları bütün Türkiye’ye uzanıyordu? Baştan aşağıya iddianame kendini ihbar eden, talimatla yazıldığını gösteren, bir kişiye husumet duyduğunu gösteren, bir partiye husumet duyduğunu gösteren ve bunun altını doldurmaya çalışırken eline yüzüne bulaştıran bir evraktan ibarettir.”

YARGITAY’A ŞİKÂYET EDİYOR

CHP Lideri Özel, “Akın Gürlek dün önce bir yaptı, eline vurdular ve çekti” diyerek şöyle devam etti: “Düzenleme yazdı, olmadı, bir daha yazdı. Nihayet dün yazdığı yazı bugün ulaştı. Suçüstü yakalandı. Anayasa’nın parti kapatma maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’ni şikâyet ediyor. Dün yollamış yazıyı. Erdoğan kendisinin geçmişte yaşadığı ve kendisine yaşatılan-yaşatılmayan her şeyi arkadaşlarımıza yaşatıyor. Bizim bir parti kapatma davamız eksikti. Allah razı olsun o da oldu. Aynı maddelerle gitmiş, Anayasa’daki parti kapatma maddelerini hatırlatan maddelerle yollamış.”

CHP Lideri Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile cezaevinden tahliyesi sonrası bir araya geldi. Özel daha sonra Sultanbeyli’de düzenlenen ‘Millet İradesine Salip Çıkıyor’ mitinginde vatandaşlara seslendi.