Özel: Hiçbir başkanımın veremeyeceği hesap yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Şişli’de Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu’na katıldı. Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer ve vakıf temsilcileri de katıldı. Konuşmasına güçlü parlamenter sistem vurgusuyla başlayan Özel, özetle şunları söyledi: “Bizim gelecekte iktidar olduğumuzdaki yönetim sistemi önerimiz güçlü bir parlamento, katıksız kuvvet ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan kamu yönetimidir ama bizim tarımla, makro ekonomik konularla, istihdam politikalarıyla, milli eğitimle ilgili önemli hazırlıklarımız var. Onları konuşup yönetim sistemi önerimizin de güçlü bir parlamento olduğunu söylemek çok daha sağlıklı olacak.

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KİŞİSEL PAZARLIKLAR

İçinde bulunduğumuz günlerde bambaşka bir demokrasi tarifiyle karşı karşıyayız. Ülkede bir sorunun olduğunu inkar edip o sorunun doğurduğu bir meseleyi çözmek için kişisel ilişkilere, kişisel pazarlıklara girilen akıldışı bir dönemdeyiz. Gelsin, konuşsun, bitirsin, özgürlüğünü kazansın. Bu sırada da Cumhurbaşkanı yeniden seçilme hakkı alsın. Bunun bir paragrafta, bu somutlukla söylenebilecek kadar meselenin çığırından çıktığı bir süreci yaşıyoruz.

Son günlerde belediyelere atanan kayyumları da Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıyı da İsrail Türkiye’ye saldıracak korku gündemini de veya seçimlerden sonra Numan Kurtulmuş eliyle başlatılıp reddettiğimiz yeni anayasa gündemini de gerçek gündemi konuşmaktan uzak tutacak çabalar olarak görüyorum.

Bizim gündemimizde elbette kayyumlara karşı olmak var, demokrasiyi savunacağız. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Meselenin kendisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugünkü yönetimi, ‘Biz temiz belediyecilik yaptık, biz kayırmacılık yapmadık, biz kent suçları işlemedik, biz israf etmedik, biz yolsuzluk yapmadık’a bu milleti ikna edemeyeceğini artık görmüş. O yüzden tencere dibin kara, seninki benden karaya getirmeye çalışıyorlar meseleyi. ‘Bunlar da yapıyorlar’ demeye çalışıyorlar.

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MÜFETTİŞLERE...

Biz ne kupon arsaların ne kent suçlarının, adrese teslim ihalelerin tarafı olmadık. Görevi denetim olan bütün müfettişlere şunu söylüyorum. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını denetlemek sizin göreviniz. Bunu hukuka uygun yaptığınız takdirde başımızın üzerindesiniz. Hiçbir belediye başkanımın veremeyeceği bir hesap yok ama suç icat etmek üzere görevlendirildiyseniz, o zaman yapılan her açıklamayı, atılan her imzayı tarih önünde takip edeceğimize ve hesabını soracağımıza da söz veriyoruz.”

30’UN ALTINDA YOKUZ

Bakırköy’de düzenlenen Emeğin Türkiye’si Buluşmaları programına de katılan Özel, “Bütün emeklilere bir asgari ücret verilmesinin şart olduğunu ve bütün asgari ücretliler için 1 Ocak tarihinde 30 bin lira altındaki asgari ücretin kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum ve son sözümü ifade ediyorum” diye konuştu.

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ÖZEL’İN DOSYASI ANKARA’YA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası, ‘yetkisizlik’ kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Özgür Özel’in, 1 Kasım 2024’te Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” suçlarını işlediği gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderilmesini kararlaştırdı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca verilen yetkisizlik kararında, şikâyet edilen Özgür Özel’in 28’inci dönem CHP Manisa milletvekili olduğu belirtilerek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince, milletvekilleriyle ilgili incelemenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

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Özel’in konuşmasıyla ilgili ayrıca İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 1 milyon liralık tazminat davası açılmıştı.

‘AK PARTİ’NİN ADAY SORUNU VAR’

Özgür Özel erken seçim tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu: “Bugün iktidarın tek umudu muhalefetin parça parça olmasıdır, birbiriyle tartışmadır. Bundan sonraki umudu da muhalefet partilerinin kendi içlerinde yapabilecekleri lüzumsuz tartışmalardır. AK Parti’nin Genel Başkanı ‘Seçimsiz dört yıl var’ derken elde de YSK kararı dururken yani ‘Bu Cumhurbaşkanının ikinci dönemidir ve bir erken seçim olmazsa bir daha aday olamamaktadır. Yenilenirse son bir kez aday olabilmektedir.’ Bugünkü erken seçim çağrılarına ‘Erken seçim yok, gününde yapılacak’ denmektedir. O zaman kendisi aday değildir, AK Parti’nin aday sorunu vardır. Muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulma yaşanmadan geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin birlikte sahip çıkması elzemdir.”