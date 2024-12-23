Özel: Herkesin kendini ait hissettiği bir Suriye

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın dünkü ikinci gününde oturumlara katıldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, yaptığı konuşmalarda Filistin’de ve Suriye’de yaşananları dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“İsrail bir yandan Filistin’de zulmünü sürdürürken bir yandan da Suriye’de yeni ortaya çıkan durumu domine ederek dikkatleri Suriye’ye çekmiş durumda. Suriye’de tüm etnik mezhepsel yapıları kapsayan yani hem Sünnileri hem Alevileri hem Müslümanları hem Alevileri kapsayan Türkmenleri, Kürtleri, Hıristiyanları, Arapları, tüm yapıları birlikte temsil eden bir hükümetin, bir demokrasinin kurulmasını ve Suriye sınırları içerisinde Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak bunun yapılmasını savunuyoruz.

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Suriye’nin parçalanmasından, birden fazla devletin çıkmasından ne Suriye’ye ne bölgeye ne de Türkiye’ye bir fayda gelmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden herkesin kendini ait hissettiği bir Suriye demokrasisinin inşa edilmesi gerektiği için bir Suriye demokrasisinin inşa edilmesi için ortaya irade koyuyoruz. Türkiye’nin de böyle yapması lazım. Bugün Erdoğan’ın da aynı çizgide ifadeler kullanıyor olması, Türkiye’nin iktidarıyla muhalefetiyle Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması önemlidir.”

SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL’DA

Özel bir sonraki toplantının oybirliğiyle İstanbul’da yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, 77 ülkeden 89 partinin İstanbul’a geleceğini söyledi.

ERDOĞAN’A YANIT: MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRSÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkındaki “Yalan yanlış bilgiler, içerde ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel’in, iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak, buradan Halep’e yol olur. Hakkını vermek lazım, ilk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Özel şunları söyledi: “Tebessümle izledim. Asgari ücret 30 altında yokuz diye CHP kampanya yürütüyor. Dün Erdoğan’ı dinleyenlerin ilçelerinde de yürütüyor. O eski ezberleri konuşuyor. Bunların ne Türkiye siyasetine ne Erdoğan’a faydası var. Kendisine bir diriliş yaratmak istiyorsa o Suriye’de yaşananlardan bir zafer çıkarmaya uğraşacağına mutfaktaki yangını söndürmeye uğraşsın. O istediği kadar sövsün saysın. Biz bize ayrılan zamanı emekliler için, esnaf için kullanmaya devam edeceğiz.”