Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol ile dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Özel, bir saati aşkın süren görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

RAPOR HIZLI YAZILMALI

“Bugüne kadar komisyonda yaşanan süreç ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduk. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye’nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk’ün de Kürt’ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz.

SURİYE VURGUSU

Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hâkim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hâkim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Ortadoğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum.”

İKTİDAR İLE MUHALEFET YER DEĞİŞTİRDİ

CHP Lideri Özel, başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ilk toplantısının ardından da şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’de fikren ve zikren iktidar ile muhalefet yer değiştirmiştir. Türkiye’de iktidar ve muhalefet psikolojik olarak yeri değişmiştir. Fiilen yer değiştirmeleri sandığı bekleme meselesidir. Psikolojik üstünlüğümüz ahlaki üstünlüğümüzden ve meydanlardaki çoğunluk enerjimiz iktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan kaynaklanmaktadır.”

LEYLA ZANA TEPKİSİ

CHP Lideri, geçen hafta bir stadyumda Leyla Zana’yı hedef alan sözlü saldırıya da tepki gösterdi: “Öncelikle içeride de ifade ettiğim bir hususu ifade etmek isterim. Sayın Leyla Zana’ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri... Ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerde bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde, Anadolu’da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden, stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.”

İMRALI HEYETİ: CHP’NİN YAPICI ROLÜ ÖNEMLİ

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Pervin Buldan da şunları ifade etti: “Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP’nin gerçekten yapıcı rolüne büyük önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir, bunu çözmek de hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Barış elbette ki Türkiye’ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık. Bundan sonra böyle bir sürecin yaşanmaması için hepimizin gövdemizi taşın altına koyma zamanı gelmiştir. O nedenle emeği geçen herkesin emeği kıymetlidir.” Mithat Sancar ise “Bizler, bugün müzakerenin çok güzel bir örneğini yaşadık. Kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olara birbirimizle paylaştık. Ama bir konuda da mutabıkız, süreç müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. CHP bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadele yürütmek zorundayız” dedi.

‘ZAFER’ KRİZ ÖNLÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’deki makamında yaşayan kedi ‘Zafer’i anlattı. Gelen herkesin ilk olarak ‘Zafer’ ile selamlaştığını belirten Özel, “Bir keresinde sert bir toplantıda masanın üstüne atladı. ‘Zafer olmasaydı kriz çıkardı’ dedim gülerek. Gerçekten ortamı yumuşattı” dedi.

31 MART’TA BULUNDU

Kedi Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği ‘Kedici’ Dergisi için Özel ile ‘Zafer’ üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Özel, ‘Zafer’i şöyle anlattı: “31 Mart seçim gecesiydi. 47 yıl sonra ilk kez bir seçimi kazanmıştık. Gece yarısı İzmir Narlıdere’nin yeni seçilen Belediye Başkanı Erman Başkan görüntülü aradı. Ekranda dört küçük yavru vardı. ‘Bunları sokağa atmışlar’ dedi. Zafer’e birden gözüm takıldı. ‘O olsun’ dedim. O gecenin adı ‘Zafer’di, onunki de öyle oldu. Zafer bir seçim gecesinin değil, bir yenilenmenin, bir umudun hikâyesidir.

KAPIDA BEKLİYOR

Bazen yanımda duruyor, bazen Gülen’e (Özel Kalem) gidiyor. Kimin moralinin bozuk olduğunu hissediyor. Her gelenle tanışıyor, kokluyor, selam veriyor. Uzun süre Genel Merkez’de olmazsam döndüğümde kapıda bekliyor. Ama Gülen’e bir hafta izin verirsek, küsüyor. Bir keresinde sert bir toplantıda masanın üstüne atladı. ‘Zafer olmasaydı, kriz çıkardı’ dedim gülerek. Gerçekten ortamı yumuşattı.”

MAYIS’LA İYİ ANLAŞIYOR

Burdur’daki bir saha çalışmasında biri elinde koliyle geldi, içinde küçücük bir yavru vardı. ‘Bu da sizin olsun’ dedi. 1 Mayıs doğumluymuş, adı da oradan geldi. Zafer baskın bir karakter ama Mayıs’la iyi anlaşıyorlar. Bir kediyle bir köpek yan yana durabiliyorsa biz insanlar da durabiliriz. Şeromuz vardı. Bu binada 21 yıl yaşadı, herkesin sevgilisi oldu. Şero’nun ardından gelen Zafer, o mirasın devamı.

