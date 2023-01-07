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Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Özel Hastaneler Yönetmeliği#Hastane#Randevu
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 13:03

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi Yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilecekler.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hafta önce paylaştığı mesajında “muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.” demişti. Sözünü ettiği düzenleme bugün yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilecekler. Özel hastaneler yeni muayene açacak hekimler için her branşta toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek. Ancak 60 yaşını aşmış hekimler için bu sınırlama olmayacak.

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Bu düzenlemeyle 60 yaşını aşmış muayenehane hekimlerine de serbestlik tanınmış oldu.

Halen muayenehanesi bulunan hekimler için ise önemli oranda serbestlik tanınmış oldu. Bu hekimler yukarıda belirtildiği gibi hastanelerin kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde özel hastanelerle sözleşme yapabilecekleri gibi ayrıca bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme yapabilecekler.

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Ayrıca sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin önü açıldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırılmakla birlikte, muayenehane hekimlerin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edecek. Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtlarının muayene bilgi sisteminde tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacaktır.

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#Özel Hastaneler Yönetmeliği#Hastane#Randevu

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