Özel hastaneden SGK’ya ‘yersiz’ fatura

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Adana’da 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan (75), 15 Ekim 2021’de ateşlenip fenalaşınca özel hastaneye götürüldü. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla yoğun bakım servisinde tedavi olan Şadiye Taşdan, 28 gün sonra taburcu edildi. Kızı Mine’nin (54) evine dönen Şadiye Taşdan, 23 Aralık 2021’de fenalaşarak kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti. Şadiye Taşdan’ın enfeksiyon kaptığı için öldüğü belirlendi. Özel hastaneden epikriz raporlarını alan Mine Taşdan, pandemi dönemine denk gelen tedavi sürecinde yasak olması nedeniyle ziyaret edemediği için cep telefonuyla görüntülü görüştüğü annesinin, kayıtlara göre entübe edilmiş olarak gösterildiğini fark etti. Mine Taşdan, durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdi.

İNCELEME BAŞLATTI

Annesinin enfeksiyon kapmasından da özel hastaneyi sorumlu tutan Mine Taşdan, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, bu iddia hakkında kovuşturmaya yer vermedi. SGK ise kayıtlarla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, Şadiye Taşdan’ın 2’nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken entübe edilip makineye bağlanmış gibi 3’üncü derece hasta olarak kaydedildiği, devlete daha yüksek tutarda fatura kesildiği tespit edildi. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti. Annesi öldükten sonra epikriz raporlarını aldığını belirten Mine Taşdan, “Raporlarda annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK’ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı” dedi.