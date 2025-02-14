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Özel hastanede "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü#Anjiyo
Özel hastanede fiyat pazarlığı yapılmasına savcılıktan soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 19:20

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

NE OLDU?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

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#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü#Anjiyo

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