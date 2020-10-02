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Hürriyet
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Ergün AYAZ/DHA 
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Özel hastane önündeki ölümle ilgili yeni gelişme

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KOCAELİ Valiliği, Gebze'deki özel hastane önünde fenalaşıp, yere yığılan Sebahattin Duru'nun (60) ölümüyle ilgili hastane görevlilerinin müdahale etmediği iddialarının soruşturulması için görevlendirme yapıldığını duyurdu.

Olay, 28 Eylül günü saat 06.30 sıralarında, Gebze'ye bağlı Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Özel Merkez Hastanesi önünde fenalaşan Sebahattin Duru, yere yığıldı. İddiaya göre, çevredekiler, hastane görevlilerinden Duru için yardım istedi. Görevliler ise hasta hastanede olmadığı için müdahale edilemeyeceği yanıtını verdi. Çevredekiler, bu duruma tepki gösterirken, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa alıp, müdahale ettiği Sebahattin Duru, yaşamını yitirdi. 

Olaya, sosyal medyada ve basında yer almasının ardından tepki gösterildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlatmasının ardından Kocaeli Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında, iddiaların soruşturulması için görevlendirme yapıldığı belirtilerek, "28 Eylül 2020 günü Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bu sırada özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediği ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapılmıştır. Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre gerekli idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır" denildi. 

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