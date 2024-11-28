Özel hastane mevzuatı yenileniyor

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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, dün sağlık muhabirleriyle bir araya gelirken özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK SORUN

“Türkiye’nin en büyük sorunu obezite, bağımlılık. Sigara bağımlılığından gençler ve kadınlar daha fazla kullanır oldular. Sadece sigara madde bağımlılığı da değil. Dijital bağımlılık da çok önemli. Topluma zararlarını öğretmemiz gerekir. 2025 senesinde hedefimiz 1000 tane yeni aile hekimliği merkezi, 120’nin üzerinde de sağlıklı hayat merkezi yapmak istiyoruz. Kendi bölgesindeki insanlar daha az hastalanırsa bunu aile hekiminin başarısı olarak görüyoruz.

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RANDEVU SORUNU

Randevu konusunda bazı branşlarda (göz ve plastik cerrahi gibi) sorun var ama bunu da en kısa zamanda çözeceğiz. Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Denetleme usullerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız. Yenidoğan ile ilgili ‘Denetleme ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’ oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapıyoruz. Tüm hizmet alanlarımızı kontrol ederek daha iyisini nasıl yaparız, inceliyoruz. Sağlık turizm konusunda ‘daha etkin olabilir miyiz’ diye bakıyoruz.

BEBEK ÖLÜMLERİ

Kimse bebeklerin ölümüne seyirci kalamaz. Buna neden olan insanlıktan nasibini almamış kişilerin, diğer sağlık personelinin ve sizlerin hakkını yemesini istemiyorum. Bilim üretmemiz lazım. Bu konuda bir ekosistem oluşturuyoruz. Çünkü üretmemiz için de biliminsanını, finansı, devleti bir araya getirmemiz gerekir. İlaç üretmemiz gerekir. Onun için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı bu konuda dizayn ediyoruz. Özellikle sağlık turizmi konusunda biraz daha etkin olmak için USHAŞ’ı yeniden yapılandırarak sağlık hizmetlerimizi büyütmeyi amaçlıyoruz.

RAPOR TARTIŞMASI

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'Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin raporlardan ücret talep edeceğine yönelik eleştirilere de şöyle yanıt verdi: “İsteğe bağlı raporlar, malum bunlar 2’nci ve 3’üncü basamakta fiyatlandırılıyor. Yani hastaneye gittiğinizde bu raporları ücretli alıyorsunuz. Aile hekimlerinde yapılacaksa ondan da ücret alınsın istiyoruz. Bu ücretler aile hekimliklerinin fiziki yapısını düzeltmek için kullanılacak. Kişi aile hekimliğinde tedavi olabilecekse acile ya da 2’nci, 3’üncü basamağa gidilmemeli.

MHRS, AİLE HEKİMLİĞİNE AÇILIYOR

Tüm hastanelerdeki yüzde 10 MHRS kontenjanını aile hekimlerine açıyoruz. Önümüzdeki sene bunların birbirleriyle haberleşmesini sağlayacağız. Bugün bir ehliyet raporu 2’nci ve 3’üncü basamakta 300-400 lira, özel sektörde daha fazla. Aile hekimlerinde bunun yarısı kadar fiyata alınabilecek. Yabancı turistle ilgili de bir tasarrufumuz var. Turistik bölgede aile hekimine gidecek yabancı hasta için de bir talep isteği olacak.”