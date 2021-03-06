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DHA-AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Özel harekattan operasyon! Mağarada kumar oynamışlar...

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesine düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

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  • Şanlıurfada drone destekli operasyon
  • Şanlıurfada drone destekli operasyon
  • Şanlıurfada drone destekli operasyon
  • Şanlıurfada drone destekli operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekattan operasyon Mağarada kumar oynamışlar...

Dağlık alandaki mağaralara giden caddelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, demir kapılarla kapatılan bazı mağaralara özel harekat ekipleri "koçbaşı" kullanarak girdi. Bu mağaralarda oturma alanları, masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.

Drone desteği verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar oynatma malzemeleri ele geçirildi.

Özel harekattan operasyon Mağarada kumar oynamışlar...

Gözaltına alınan 29 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özel harekattan operasyon Mağarada kumar oynamışlar...

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