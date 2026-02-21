×
Özel Harekât’tan - 20 derecede kış kampı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

EMNİYET Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekât (PÖH) Daire Başkanlığı tarafından, Erzurum’da 2 bin 421 metre yükseklikte kış kampı düzenlendi. PÖH ekipleri, kar ve tipinin sıklıkla etkili olduğu Konaklı Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği bölgede sıkı eğitimden geçirildi.

Profesyonel eğitmenlerin koordinasyonunda 15 gün süren eğitimlerde, kar ve tipi altında PÖH ekiplerinin operasyon kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Dağdaki 3 günlerini iglo ev ve mağaralarda geçiren polisler, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimde, arama ve kurtarmada her koşulda doğru ve güvenli müdahale edebilecek donanımlı personel yetiştirilmesi amaçlandı. Eğitim programında arama kurtarma bölgesine güvenli intikal planlaması, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, çığ riski olan anların tespiti, bu bölgelerden intikal ve çığ altında kalan kazazedeye hızlı ve güvenli şekilde ulaşma yöntemleri ile kazazedeye ilk yardım ve onu sağlık kuruluşuna intikal ettirme aşamaları da yer aldı. 

