Özel Harekât’tan - 20 derecede kış kampı

Haberin Devamı

Profesyonel eğitmenlerin koordinasyonunda 15 gün süren eğitimlerde, kar ve tipi altında PÖH ekiplerinin operasyon kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Dağdaki 3 günlerini iglo ev ve mağaralarda geçiren polisler, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimde, arama ve kurtarmada her koşulda doğru ve güvenli müdahale edebilecek donanımlı personel yetiştirilmesi amaçlandı. Eğitim programında arama kurtarma bölgesine güvenli intikal planlaması, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, çığ riski olan anların tespiti, bu bölgelerden intikal ve çığ altında kalan kazazedeye hızlı ve güvenli şekilde ulaşma yöntemleri ile kazazedeye ilk yardım ve onu sağlık kuruluşuna intikal ettirme aşamaları da yer aldı.

Haberin Devamı