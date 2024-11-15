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Özel Harekât şehidini uğurladı

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#Tunceli#Özel Harekât#Şehit
Özel Harekât şehidini uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Tunceli’de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekât Polisi Yiğit Can Yiğit (29), memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Yiğit için dün sabah Tunceli Özel Harekât Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konulan şehidin cenazesi helikopterle memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi’ne getirildi.

Özel Harekât şehidini uğurladı

Şehidin cenazesinin götürüldüğü babaevinde annesi Meryem, babası Mehmet ve eşi İlknur Yiğit uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağladı. Isırganlı Camisi’ne kılınan namazın ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit’in cenazesi, toprağa verildi.

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#Tunceli#Özel Harekât#Şehit

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