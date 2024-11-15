Özel Harekât şehidini uğurladı

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Şehit Yiğit için dün sabah Tunceli Özel Harekât Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konulan şehidin cenazesi helikopterle memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi’ne getirildi.
Şehidin cenazesinin götürüldüğü babaevinde annesi Meryem, babası Mehmet ve eşi İlknur Yiğit uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağladı. Isırganlı Camisi’ne kılınan namazın ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit’in cenazesi, toprağa verildi.