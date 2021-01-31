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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 23:17 | Son Güncelleme:

Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Mersin’de özel harekat polislerinin olduğu zırhlı aracın otomobil ile çarpışması sonucu, 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları M.Ç, Y.Ü, M.G, D.K. ile otomobil sürücüsü E.Y. ve yanındaki Ç.U. yaralandı., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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