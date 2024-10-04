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Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

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#Çankırı#Özel Harekat#Polis
Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:25

Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bir polisin, istasyon çalışanı C.A.C.’yi yerde tekmelediği görülürken, Valilikten yapılan açıklamada olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. ile çıkan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. İşyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir özel harekat polisinin, C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

OLAYA KARIŞANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Konuyla ilgili Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, “03.10.2024 Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir petrol istasyonunda Özel Harekat Polisleri ile petrol istasyonunda çalışan görevliler arasında bir tartışma ve arbede yaşanmış olup konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Olaya karışan ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında kavga

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#Çankırı#Özel Harekat#Polis

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