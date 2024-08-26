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Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... 'Terörü kaynağında bitirecekler'

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#Polis#Özel Harekat#Suriye
Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... Terörü kaynağında bitirecekler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 11:56

Suriye'de gidecek olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

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Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şube müdür ve amirleri ile polislerin aileleri katıldı.

Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... Terörü kaynağında bitirecekler

Törende dualar okunurken, personel ile tek tek tokalaşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Terörü kaynağında bitirmek için kahraman Özel Harekat polislerimizi dualarla uğurladık. Vatanımızın güvenliği için görev başında olan tüm yiğitlerimize Allah güç, kuvvet versin. Sağ salim dönün" diye konuştu. Konuşmanın ve duaların ardından Özel Harekat polisleri, Suriye'ye uğurlandı.

Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... Terörü kaynağında bitirecekler

Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... Terörü kaynağında bitirecekler

Özel Harekat polisleri dualarla uğurlandı... Terörü kaynağında bitirecekler

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#Polis#Özel Harekat#Suriye

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