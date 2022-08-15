Ã–zel Harekat Polisi merdivenden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Edinilen bilgiye gÃ¶re, Adanaâ€™da Ã–zel Harekat Polisi olarak gÃ¶rev yapan Tarsuslu Osman Åžerif AktaÅŸ (26), SaÄŸlÄ±klÄ± Mahallesiâ€™ndeki baba evini ziyaretinde bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±k sonucu merdivenden dÃ¼ÅŸerek baÅŸÄ±nÄ± beton zemine Ã§arptÄ±.
Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve yakÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen AktaÅŸ, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AktaÅŸâ€™Ä±n bugÃ¼n SaÄŸlÄ±klÄ± Mahallesi'nde topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â