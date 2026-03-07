'Özel harekat polisi' gibi giyinip baskın yapmaya çalıştılar:

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 17:37

Şanlıurfa’da, özel harekat polisleri gibi giyinip, yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek, eve silahla baskın yapmaya çalışan ve güvenlik kamerasına yansıyan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 5 Mart’ta, Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; özel harekat polislerinin kıyafetleri gibi kıyafet giyip, yüzlerini de kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir eve baskın yaptı. Kendilerini polis gibi tanıtan şüpheliler, zorlayıp tabancaya açmaya çalıştıkları kapıyı açamayınca, binadan koşarak uzaklaştı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilere yönelik ihbar üzerine, polis ekipleri çalışma yaptı. İncelemede kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ile 2 kar maskesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü 'Silahlı yağma' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlal' suçlarından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

