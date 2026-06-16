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Özel Harekat Başkanı Hayal’den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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#Özel Harekat#Devlet Bahçeli#MHP Lideri
Özel Harekat Başkanı Hayal’den Devlet Bahçeliye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 20:19

ÖZEL Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

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Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Başkan Hayal, ziyarette MHP lideri Bahçeli’ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs’ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosunu takdim etti. Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi” denildi.

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#Özel Harekat#Devlet Bahçeli#MHP Lideri

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